Una cura de salud

El C.D. Numancia no quiere riesgos en su lateral izquierdo y se cura en salud. Por esta razón tiene a prueba desde ayer a José Manuel Casado, futbolista con una dilatada carrera en Primera que está sin equipo desde el pasado verano y que ve con buenos ojos su incorporación en la entidad rojilla. El club soriano se ha dado de plazo una semana para tomar una decisión que depende, en gran medida, de que el futbolista demuestre estar en buenas condiciones. Ayer, en su primera prueba con la plantilla, las sensaciones fuero buenas.



La entidad rojilla ha reaccionado a la situación generada en el lateral izquierdo tras la lesión de Luis Valcarce, una lesión que de pasar por el quirófano le haría perderse el resto de la temporada, y que dejaría a Adrián Ripa como único jugador para ese puesto. Apuesta por reforzar la posición con la llegada de un jugador y tener tres jugadores en caso de que todo evolucione favorablemente, que no arriesgarse a que Luis tenga que pasar finalmente por el quirófano, que Ripa pudiera caer lesionado y encontrarse sin lateral en un momento dado da la temporada.



Por este motivo, tiene a prueba desde ayer a José Manuel Casado Bizcocho (Coria del Río, 9 de agosto de 1986) futbolista con una amplia carrera en Primera División que, de demostrar en estos días que está en condiciones de competir, reforzaría la plantilla numantina.



El jugador entrenó ayer bajo la supervisión de Jagoba Arrasate y ofreció buena sensaciones. Buenas son las sensaciones que tiene el futbolista quien no esconde que quiere quedarse en Soria: «Después de varios meses sin equipo vengo con mucha ilusión con ganas. Quiero agradecer tanto al presidente como al míster que me han llamado y me han dado esta oportunidad». «Por mí, quiero quedarme al cien por cien pero eso ya depende del míster y de ellos. Cuando voy a un sitio confío plenamente en mí y estoy confiado en quedarme. Lo que han transmitido tanto el míster como César es que, si físicamente estoy bien, están muy interesados y por la labor de firmarme», añadía el ex jugador del Sevilla, Rayo Vallecano quien ve «normal» que después de llevar tanto tiempo parado la entidad soriana «quiera ver que físicamente todo está bien», antes de dar un paso adelante.



Casado, que en su día ya le marcó al Numancia luciendo la elástica del Rayo en un estreno liguero en Segunda, tiene una amplia trayectoria en el fútbol español siendo en conjunto madrileño bajo la batuta de Paco Jémez, con el que ascendió a Primera, donde llamó poderosamente la atención de algunos grandes de Europa. En la temporada 13-14 estaba a punto de fichar por un histórico de la Premier cuando sufrió en Valencia una grave lesión de rodilla que truncó su progresión. Desde entonces, el jugador sevillano trabaja para ser el jugador que destacó hasta el punto de ser uno de los mejores lateral de la Liga. La temporada pasada militó en el Bolton Wanderers de Championship (Segunda División inglesa) y en estos días confía en convencer al cuerpo técnico rojillo. De estar en condiciones, sería un gran refuerzo para la entidad numantina.