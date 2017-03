Cuestión de acierto

El C.D. Numancia recibe el sábado al Rayo Vallecano con el objetivo de regresar a la senda de las victorias después de cinco encuentros sin conseguirlo. Lograr el triunfo implicaría poner fin a la falta de gol del equipo en esos encuentros, una falta de gol que viene motivada por la falta acierto y fortuna en el remate que por la falta de ocasiones.



Debido a esas ocasiones, el defensa del C.D. Numancia, José Manuel Casado, señalaba ayer que hay que preocuparse lo «mínimo». El lateral sevillano vivirá el sábado un partido especial toda vez que ha vivido parte de su carrera profesional en el Rayo compartiendo vestuario con jugadores que todavía hoy están en el vestuario franjirrojo como Amaya, Trashorras o Lass además de con el técnico Miguel Ángel Sánchez Míchel. «Hay mucho cariño mutuo y ojalá consiga el objetivo de la permanencia», reconocía el numantino sobre su ex equipo deseándole toda la suerte posible a partir del domingo.



Para Casado hay que preocuparse lo «mínimo», por la ausencia de gol y lo que hay que lograr es «materializar las ocasiones que tenemos». «Lo preocupante sería que no fuera un equipo que defiende bien, que curra, que trabaja que tiene una buena actitud en el campo. Creo que ahí no se le puede achacar nada. Es un encanto ver cómo trabaja todo el mundo», apostilla el sevillano. Para Casado ha habido encuentros en los que, sin jugar tan bien, se marcaba y otros en los que se ha jugado bien y no se ha logrado, una situación que se da en el deporte rey. «Ni cuando metemos goles toda la culpa es de los delanteros ni ahora que nos los encajamos es una labor positiva solo de la defensa. Tanto ataque como defensa hay que trabajar los once».



Casado cree que con ese trabajo el equipo regresará a la buena dinámica, dinámica positiva que pasa por Los Pajaritos ya que «el Numancia, su base, es conseguir los tres puntos en casa». ¿Es el partido del sábado un punto de inflexión en la competición para mirar arriba o abajo en la tabla? El lateral destaca que, desde su llegada, el equipo siempre ha estado mirando arriba aunque los últimos resultados «nos han hecho poner los pies en el suelo pero soy de los que creo que, si somos capaces, de encadenar dos partidos seguidos podemos pelear y soñar por meternos ahí arriba. Los puntos así lo dicen y vamos a pelear por ello».



El jugador rojillo no esconde el cariño que siente por el Rayo del que se sorprende al verlo ahí abajo y «ojalá consiga el objetivo de la permanencia», matizando que «sea a partir de la semana que viene y que los tres puntos se queden aquí». Al hablar del conjunto madrileño, Casado indica: «Ante el Oviedo hizo un gran partido pero creo que Vallecas engaña. Ellos fuera de casa están más irregulares, se les puede hacer daño aunque es evidente que tienen su potencial. En el último partido desatacan las bandas con Lass, Álex Moreno que está haciendo minutos buenos aunque no es su posición natural. Creo que aquí les podemos ganar haciendo las cosas bien y finalizando las ocasiones».



El jugador del equipo soriano ha disputado ya tres encuentros ligueros de su llegada, unos minutos de competición que hacen que cada día se encuentre más «a gusto» sobre el terreno de juego. Reconoce que con esos minutos es pronto para tener las sensaciones de temporadas pretéritas aunque matiza que «con dos ó tres partidos más vamos a estar bastante cerca». «Poco a poco me voy encontrando muy cómodo en el campo y al final son esos minutos de competición los que te dan ese nivel», reconocía ayer sin esconder que deberá pelear por la titularidad con Adrián Ripa toda vez que el aragonés ya ha vuelto a los entrenamientos con el grupo y pronto estará disponible.