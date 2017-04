Cruce de necesidades

El C.D. Numancia acababa el lunes con su sequía goleadora y hoy quiere poner fin a la sequía de victorias que le persigue desde hace dos meses. La empresa no será nada fácil ya que visita Los Pajaritos uno de los cocos de la categoría como es el Girona de Pablo Machín, un equipo que aterriza en Soria también con la necesidad de ganar después de encadenar tres derrotas seguidas. Además, las numerosas e importantes bajas de los numantinos hacen que el choque entrañe una mayor dificultad. Pero el Numancia no se rinde y buscará tres puntos que alivien su situación en la tabla.

Será un encuentro de necesidades bien distintas ya que el Numancia buscará los tres puntos para no ceder más terreno con la zona de descenso mientras que el Girona quiere ganar para no minar su jugosa renta que ahora mismo le llevaría de manera directa a Primera División. Un partido con todos los alicientes y con Machín una vez más en el banquillo del equipo visitante.

El Numancia, que la pasada jornada no volvía de vacío de Sevilla al sumar un punto en el Sánchez Pizjuán, necesita sumar de tres en tres para no verse metido en la pomada por no bajar de categoría. Los cuatro últimos empates seguidos no le dan para navegar por una zona tranquila de la clasificación y ahora más que nunca necesita ganar para alcanzar la cifra de los 43 puntos.

El conjunto de Jagoba Arrasate no gana desde principios de febrero cuando un solitario gol de Jairo le daba el triunfo ante el Reus. Desde entonces han pasado dos meses y el botín de los rojillos es únicamente de cuatro puntos de los últimos 21 que se han disputado. Esta racha negativa sin ganar ha hecho que el play off se aleje ya demasiado y que la zona comprometida del descenso esté a tiro de piedra. El Numancia necesita resucitar aunque sean en Domingo de Ramos para que el tramo final de la Liga se viva sin sobresaltos.

Mal enemigo tendrán los numantinos para asomar la cabeza en la tabla con la visita de un Girona que ha perdido los tres últimos encuentros y que ha visto como el Tenerife se ha acercado a seis puntos desde la tercera posición. Será un enfrentamiento de poder a poder y que por el bien del Numancia no se tiene que parecer en nada al de la primera vuelta en Montilivi.

En juego tres puntos de oro para un Numancia que necesita de la mejor versión de los suyos para tumbar al peligroso Girona. El más difícil todavía para un conjunto rojillo que suele sobreponerse a las dificultades.