Para correr y disfrutar

La XXII Carrera Popular de Navidad que organiza el Club Atletismo Puente del Canto volvió a convertir el centro de la capital en una fiesta del atletismo popular con la que celebrar la inminente llegada del nuevo año. Con 1.820 inscritos, y de corte solidario a favor de Aspace, Nacho Barranco y Marta Pérez Miguel se adjudicaron el triunfo en la línea de meta de la plaza Mayor.



Como viene siendo habitual en esta prueba, muchos de los participantes optaron por una versión más participativa que competitiva. Por este motivo no faltaron los disfraces sobre los 2,7 kilómetros del trazado, que se superan año a año, ya fueran en grupo o individual. No faltaron tampoco lo más pequeños de la casa quienes, acompañados por sus padres, no dudaron en hacer un recorrido que, con salida y llegada en la plaza Mayor, recorrió el centro de la capital soriana.



En la prueba masculina el triunfo recayó sobre Nacho Barranco quien estuvo acompañado en el pódium por Luis Prieto Notívoli y Raúl Martínez Antón. Es la primera vez que Barranco se adjudica la prueba navideña de la capital y no escondía su ilusión al final de la misma: «Me ha hecho mucha ilusión ganar. Siempre he querido correr y ganar esta carrera porque las corres junto a tus amigos y es la prueba en la que más gente participa. Me he encontrado bien pero he sufrido porque no quería jugármela al final con Luis Prieto».



En féminas se impuso la campeona de campeonas, Marta Pérez Miguel cruzó primera la línea de meta y estuvo secundada en el pódium por Claudia Jalón y Elisa Hernández Asensio. «Me ha hecho ilusión ganar porque hacía dos años que no participaba. No ha sido fácil, Claudia Jalón ha salido a tope y hemos llegado juntas hasta el Infantes de Lara. Ahí he tenido que correr para poder ganar», apuntó la campeona de España de 1.500.



Al finalizar la prueba el Club Atletismo Puente del Canto entregó a los participantes el tradicional chocolate para agradecer su colaboración y participación en la carrera. La edición de este año volvía a tener un fin solidario ya que la recaudación de la prueba por la cuota de inscripción así como la ‘bragas’ de cuello vendidas para tal fin se destinará a la Asociación de Parálisis Cerebral de Soria (Aspace). El año pasado, en el que el número de participantes fue ligeramente inferior al de este año, la recaudación que finalmente se destinó a la Asociación Autismo Soria ascendió a los 5.900 euros.

HOY HAY PRUEBAS EN VARIAS LOCALIDADES

Con motivo del último día del año habrá un buen número de carreras populares en diversos puntos de la provincia. Las más madrugadoras serán la II San Silvestre Royana (a las 11.30 horas) y la VII San Silvestre de Arcos de Jalón (13.00 horas). Ya a las 16.00 horas disputa al V Carrera de Navidad de Tera, carrera de 5 kilómetros cuya recaudación se destina a Cáritas. También tiene carácter benéfico la III Carrera de San Libreto que a las 18.00 horas arranca en Covaleda a favor de Cruz Roja. A las 17.00 horas comienza la X San Silvestre de Ágreda y la modesta prueba en Villálbaro. La II San Silvestre de Ólvega y la XVII del Burgo, una de las míticas de la provincia, arrancan a las 18.00 horas. San Pedro Manrique celebra hoy su III San Silvestre.