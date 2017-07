El piloto burgalés de la Escudería RMC, Mariano Colina, con Laura Díez Mayo como copiloto a los mandos de un Mitsubishi Evo IX, se adjudicó el XVI Rallysprint Navaleno-Canicosa que organiza la Escudería Automoto-Soria por lo que repite el triunfo conseguido el año pasado en la prueba pinariega. Ángel Calonge y su copiloto Adrián Gómez, novenos en la general, fueron los mejores sorianos en la prueba.



La cita automovilística por excelencia en la provincia durante el periodo estival reunió a no pocos aficionados a los largo de los algo más de 13.000 metros del trazado a las que los 26 participantes debían dar cuatro pasadas. Los favoritos para hacerse con el triunfo eran los actuales campeones de España de Rallyes de Asfalto, Cristian García y Rebeca Liso (Ford Fiesta N5), quien sufría una avería en la primera manga cronometrada que le impedía luchar por el título. Aún así, en esa primera manga marca el mejor resultado de toda la prueba con 7:55. «Cristian competía por primera vez con ese coche y tuvo una rotura en la primera manga. Aún marcaba el mejor tiempo por lo que, de no haber sido por la avería, nos hubiéramos podido encontrar con un nuevo récord del Rallysprint», expresó JesúsValdenebro, integrante de la Escudería Automoto Soria y uno de los responsable de la prueba. No fue ese el único abandono por avería durante la competición ya que otros cuatro vehículos no pudieron finalizar por diversos problemas mecánicos.



Con el favorito fuera de la pelea por el pódium, el triunfo fue para el campeón de la edición del año pasado, el burgalés Mariano Colina quien sumaba un tiempo de 32:44 en las cuatro mangas marcando como mejor tiempo en una de las mangas 8:04. El segundo puesto era para la pareja formada por Arturo Acitores y Rafael González Rodríguez a los mandos de un Seat León Cupra al marcar un tiempo de 34:17 mientras que la tercera plaza del pódium recaía en Jon Zalloetxebarria y Enol Pajares (BMW 325 E30) con una marca de 35:06.



El mejor soriano en la prueba eran Ángel Calonge y Adrián Gómez quienes, con un Fiat Punto S2000, marcaban un tiempo de 36:13. Los hermanos Cano Recio (Peugeot 106) eran segundos en esa clasificación local seguidos por la dupla formada por César Giaquinta y Javier Navarro (Opel Corsa G.S.I. 2.0).



Sobre el desarrollo del Rallysprint, desde la Escudería Automoto-Soria, Jesús Valdenebro no se escondía la satisfacción: «Estamos muy satisfechos. El sábado en la presentación había mucha gente en Navaleno y en los 14 kilómetros de recorrido la presencia de público ha sido exagerada. Hay que darles la enhorabuena por haber respetado las normas de seguridad que habíamos establecido».