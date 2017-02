Los equipos de Castilla y León que forman parte de la Comisión de Clubes de Tercera y Segunda B (CCT) acusan al presidente de la Federación de Fútbol de Castilla y León, Marcelino Maté, de perjudicar sus intereses. En el documento que le enviaron el pasado 15 de febrero, la CTT muestra su malestar al considerar que no ha apoyado las necesidades de los equipos de la Comunidad: «En primer lugar, lamentar enormemente la postura adoptada por usted, en representación de la Federación de Fútbol de Castilla y León (FFCYL), en la reunión de Directiva de la Real Federación Española de Fútbol del pasado 13 de febrero de 2017, dando la espalda y haciendo caso omiso a las peticiones de los clubes adscritos a esa Federación, perjudicando gravemente sus intereses económicos e institucionales». Con anterioridad, la CTThabía pedido la celebración de una Asamblea General.



Maté se defiende los ataques y en una carta enviada a la CTT que aparece en la página web de la Territorial indica los motivos por los que los clubes no han recibido el dinero que reclaman y añade que no considera oportuna la convocatoria de la Asamblea. «La Liga Nacional de Fútbol Profesional no ha comunicado a la RFEF a pesar de haber sido requerida para ello, ni publicado en su pagina web, las cantidades que corresponden a esta RFEF, algo que debía de haberse producido antes del pasado 31 de diciembre, de acuerdo a lo establecido en el apartado 1ª del artículo 7 del Real Decreto Ley 5/2015 de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competencias de fútbol profesional».

Los 14 clubes de Castilla y León que forman parte de la CCT -en España son 260 en total- solicitan el abono del 1% de los ingresos correspondientes a los derechos audiovisuales de la Copa del Rey. Los equipos de la Comunidad son Gimnástica Segoviana, Palencia, Bupolsa, Atlético Tordesillas, Danisa Cristo Atlético, La Bañeza, Villamuriel, Burgos Promesas 2000, Unionistas de Salamanca, Santa Marta, Atlético Bembibre, San José, Sporting Uxama y Real Ávila.



En la nota remitida a Maté, los representantes de estos clubes echan en falta el respaldo «para velar por los intereses, no ya sólo de los clubes que participan en Tercera y Segunda B, sino del resto de clubes que compiten en categorías regionales y de fútbol base».



Los miembros de la CTT acusan también al presidente de la Territorial al considerar que debería haber informado sobre estos ingresos que reclaman. «Si no llega a ser por la CCT, nada se sabría del 1% de los ingresos del Campeonato de Liga de 1ª y 2ª División por la comercialización por parte de LaLiga de la Copa de S.M. El Rey y resulta que ahora ese 1% podría llegar a suponer un 3%. ¿Cuándo tenían pensado decir algo al respecto Sr. Maté? De sobra es conocido que los clubes de categoría nacional no profesional no son de su agrado».



En la nota enviada a la CCT, Maté señala «que no parece oportuno que se deba adoptar una decisión del calado y trascendencia del citado reparto. La Asamblea General en próximas fechas cesará de sus funciones por la inminente convocatoria de elecciones a presidente de la RFEF. Este reparto necesita del mayor respaldo y apoyo del fútbol español y apartado de cualquier connotación electoralista».