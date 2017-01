Un central en la agenda

El central francés de 28 años y que milita en el Bolton Wanderers, Dorian Dervite, es uno de los jugadores que el C.D. Numancia tiene en su agenda como posible refuerzo en el mercado invernal. El futbolista, que conoce la Segunda División española de su paso por el Villarreal B, tendría que desvincularse del club británico previo paso de una posible incorporación a la entidad soriana.



Dorian Dervite es un central diestro de 190 centímetros que puede actuar como central izquierdo cuya carrera ha transcurrido entre equipos británicos y españoles. El jugador comenzó actuando en las filas del Lille francés y en 2006 años fichó por el Tottenham donde se mantuvo durante cuatro años en los que jugó un partido. En 2010 ficha por el Villarreal para actuar en el filial en Segunda División durante dos temporadas. En la primera de ellas, disfrutó de 1.407 minutos repartidos en 17 encuentros (uno de ellos en Los Pajaritos), mientras que al curso siguiente perdió protagonismo en el filial castellonense y disputó 511 encuentros en seis partidos. Tras su periplo por España, Dorian Dervite regresó al fútbol británico para militar en el Charlton Athletic, equipo con el que jugó 75 partidos y marcó cinco goles en dos temporadas. Esa labor llamó la atención del Bolton Wanderers que lo fichó por tres temporadas en la temporada 2014-2015.



Desde entonces pertenece a la disciplina del conjunto de la Segunda División inglesa, un equipo en el que coincidió la temporada pasada con el hoy numantino, José Manuel Casado. El futbolista tuvo protagonismo en sus dos primeras temporadas el Bolton al jugar 43 y 26 partidos en las dos primeras campañas. En la presente temporada no ha disputado aún ni un solo minuto y de ahí que el jugador esté intentando desligarse.



El director deportivo del C.D. Numancia, César Palacios, reconoce el interés por el futbolista galo. «Sí que es un jugador interesante. Lo conocemos, lo hemos seguido y sí es interesante, no está descartado», señala el director deportivo rojillo quien explica que, antes de dar un paso más, el futbolista tendría que desvincularse de su equipo. Si no tiene lugar ese paso, una labor compleja pese a que ha habido conversciones para que así sea, Dervite no recalaría en el Numancia.

César Palacios indica que el puesto de central está siendo «el más difícil de reforzar» en este mercado invernal y más dentro del mercado nacional donde no se ha podido acceder a los jugadores que se pretendían. De ahí que el mercado internacional sea una opción que se tiene muy presente. El director deportivo rojillo tiene claro que no van a «traer por traer», y reitera que la entidad está abierta a «mejorar», tanto en el puesto de central como en otras posiciones.



En este sentido, la punta de ataque podría ser una de esos puestos a mejorar. Ayer en Getafe algunos medios daban por hecha la salida de Kike Sola con destino a Soria. En su día el Diario As ya adelantó el interés rojillo por el delantero navarro. «Es un jugador muy interesante», apunta César Palacios. Media categoría está detrás de Sola.