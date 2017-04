La casa del ciclismo

Se espera a los mejores. A Valverde, Contador, Castroviejo y, por supuesto, a Ion Izaguirre y José Joaquín Rojas, vigentes campeones. La provincia acogerá los próximos 22, 23 y 24 de junio el Campeonato de España de Ciclismo en ruta y contrarreloj, una cita en la que se esperan 600 participantes en las categorías profesional, élite y sub-23 y que contará con un presupuesto de 200.000 euros de los que 80.000 los pondrá el Ayuntamiento capitalino.



El Ayuntamiento de Soria fue el escenario de la puesta de largo de una competición que estará por primera vez en la provincia, competición que se engloba dentro del programa de actividades deportivas que quieren convertir en referente deportivo a la provincia y la capital. La fecha seleccionada es la fijada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) para todos los campeonatos nacionales y la misma es el fin de semana anterior al comienzo del Tour de Francia. La prueba arranca el jueves día 22 de junio con las reuniones técnicas e incluye cinco categorías disputándose el viernes por la mañana las contrarrelojes sub 23 masculina y la élite y sub 23 femenina, competición que. Por la tarde de esta jornada, se han previsto la contrarreloj élite profesional y elite con un trazado aproximado de 45 kilómetros y de 25 para la categoría femenina y sub 23. El sábado se llevarán a cabo pruebas en línea sub 23 masculina y élite y sub 23 femenina. Por último, el domingo llega la prueba reina para elite profesional con un recorrido de cerca de 200 kilómetros que comenzará sobre las 09.00 horas y concluirá sobre las 13.00 horas y en el que estarán los equipos profesionales como Movistar y Caja Rural.



Los recorridos de la prueba aún no están definidos y será a partir del próximo día 2 cuando se comience a trabajar en el mismo. En cualquier caso, la intención es que la salida de las pruebas tengan lugar en Garray y que la meta esté en Soria donde se tiene previsto desarrollar un pequeño circuito antes de cruzar una línea final que podría ubicarse en la Avenida de Valladolid. Sobre el recorrido de la prueba en línea, el presidente de la Federación Española de Ciclismo, José Luis López Cerrón, señalaba que se tendría en cuenta la experiencia de los ciclistas y clubes locales ya que son los que mejor conocen las carreteras provinciales: «La semana después del duatlón técnicos y seleccionadores comenzarán a trabajar en el recorrido, buscamos un recorrido atractivos. Este es un acto importante para Soria y es el más importante de todos los que organiza la Federación Española de Ciclismo». López Cerrón reconoció que la capital es un lugar idóneo para albergar una prueba de estas características y puso como ejemplo las desarrolladas recientemente en Bembibre y Cocentaina.



En el acto de presentación estuvo también el presidente de la Federación de Castilla y León de Ciclismo, Roberto Coca, quien explicó que la Comunidad ha albergado tres Nacionales en los últimos cinco años explicando que el nivel de este deporte en la Comunidad fue en su momento muy buena aunque ahora siguen saliendo corredores.

UNA BUENA MANERA DE REIVINDICAR NUMANCIA 2017

La presentación del Campeonato de España tuvo lugar en el Ayuntamiento de Soria cuya representación estuvo encabezada por el alcalde Carlos Martínez Mínguez, además del concejal de Deportes, Ángel Hernández y el diputado de Deportes, Amancio Martínez. El máximo regidor del Consistorio soriano, que pidió comprensión por los posibles inconvenientes que la actividad pudiera causar a un sector de la población, destacaba que la cita ciclista serviría para profundizar en la imagen dinámica de la capital: «Hoy (por ayer), mejor que nunca nos vale la máxima de que si no pedaleas, te caes de la bicicleta y queremos que la ciudad siga ofreciendo una imagen dinámica y vital que dinamice la economía, especialmente en el sector servicios». Por su parte, Amancio Martínez hacía referencia a la importancia que la prueba tendrá para la provincia como escaparate y ha recordado que «será también una buena forma de reivindicar Numancia 2017 ya que la intención inicial es que Garray y el yacimiento, tenga, por lo tanto, un protagonismo especial en los trayectos».