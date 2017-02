Carlos Gutiérrez no se fía del colista

Carlos Gutiérrez, que desde la última jornada de 2016 ante el Mallorca se ha asentado en el centro de la defensa del Numanci junto con Dani Calvo, no se fía para nada del colista Nástic de Tarragona y la finalización del entrenamiento de ayer aseguraba que «ojalá continúe la racha, pero el partido no va a ser fácil. En la Copa del Rey ya nos eliminaron». El canario añadía sobre el compromiso de este sábado que «ellos se juegan mucho, más que otros equipos a los que nos hemos enfrentado últimamente, y tenemos que afrontarlo sin ninguna confianza. Para el Nástic es un partido vital para no quedar lejos de la salvación».

El central se refería al momento por el que atraviesa el conjunto numantino e indicaba que «estamos en un momento dulce y queremos que tenga continuidad». Carlos Gutiérrez es de los que piensa que «hay que tener los pies en el suelo» porque «nuestro primer objetivo es salir de los puestos de abajo. Ya tendremos tiempo de mirar para arriba».

El Numancia ha experimentado una notable mejoría en las últimas semanas que se ha traducido en una posición más cómoda en la tabla. Gutiérrez analizaba este crecimiento del equipo y señalaba que «todos hemos subido el pistón y creo que estamos trabajando mejor. El trabajo y el sacrificio están siendo claves en la mejoría».

Respecto a la solidez de los numantinos en defensa en las últimas jornada, el futbolista tinerfeño comentaba que «mentalmente tener la portería a cero nos da confianza y nos da el convencimiento de que vamos a ganar».