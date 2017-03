Un campeón todoterreno

El musher olvegueño Jorge García Sanz y su equipo es un todoterreno. El pasado mes de noviembre lograba en Ólvega el título de campeón de España de trineos con perros sobre tierra en la modalidad sprint, un título al que sumó el pasado fin de semana en Baqueira el de campeón nacional de trineos con perros sobre nieve. Un título que le permitirá ir al Europeo que se celebra en Italia.



La diferencia entre uno y otro título es que en tierra, el musher soriano compitió con seis perros mientras que el Baqueira tuvo que hacerlo con cuatro. «A 15 días para el Nacional se me escapó un perro entrenando y lo atropelló un coche y solo me quedaron cinco perros para competir», explica el musher sobre el cambio de categoría en una y otra prueba del Nacional. El Campeonato de España de Mushing Nieve celebrado en Baqueira se desarrolló en dos etapas de 8.4 kilómetros que fueron duras para los participantes. «Fue un campeonato muy duro porque la noche antes del primer día de competición nevó 40 centímetros y no hubo tiempo de pasar el circuito. Los perros se metían en la nieve hasta los codos y había que correr más y ayudarles más», señala el olvegueño.



Pese a esa dificultad, Jorge García Sanz finalizó en primera posición con un minuto de renta sobre el segundo clasificado. «La segunda jornada salimos a controlar. También nevó la noche anterior y fue dura. Los perros se salieron dos veces de la pista pero, aún así, solo perdí 12 segundos», apunta. Jorge García se proclamaba campeón de España tras terminar la dos jornadas de competición con un tiempo de 41:30.



Con el título el musher olvegueño se ha ganado una plaza para el Europeo de Trineos con Perros sobre nieve que en febrero del año que viene se celebra en Italia. «La idea es ir al Europeo», afirma. Con el título sobre tierra, el soriano ya se ganó una plaza para el Mundial que se celebra en Polonia a final de año, una competición a la que no sabe si acudirá al clasificarse en la modalidad de seis perros y tener solo cinco. Y los perros tienen que tener al menos un año y es mejor si están adaptados a la jauría. «Me han ofrecido dejarme algún perro para el Mundial. Es una opción pero también es una responsabilidad muy grande», expresa para no esconder que está «muy contento» con los dos títulos de campeón de España conseguidos.



OTROS DOS SORIANOS MÁS

En Baqueira Beret hubo otros dos sorianos compitiendo. En la modalidad de dos perros, Abraham Gil Reyes, finalizaba en la novena posición con un tiempo de 33:59 cuajando una buena actuación. Ya en canicross, Sara Rodríguez Martínez era décimo sexta y finalizaba la competición con un tiempo de 34:02.