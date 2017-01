Callens deja un hueco

El central peruano Álex Callens llegó ayer a un acuerdo para rescindir el contrato que le unía al C.D. Numancia lo que deja un hueco más en la plantilla numantina de cara a los refuerzos del mercado invernal. Con la salida del central zurdo, con destino a la liga de Estados Unidos, Jagoba Arrasate maneja un grupo de 23 jugadores que son 22 debido a la lesión de Luis Valcarce para lo que resta de temporada.



Álex Callens llegaba al Numancia en el verano de 2015 por una temporada tras haber militado en la Real Sociedad B y haber estado entrenando ese verano con el Sport Boys de su país. Tras hacerse un hueco en el once, el futbolista se ganaba la renovación hasta junio de 2018, hecho que coincidía con su convocatoria con la selección de Perú. Esta temporada, Callens comenzaba la temporada jugando en el once rojillo y se caía del mismo en las últimos partidos. En total, el peruano ha disputado 39 partidos ligueros con la elástica rojilla (23 el curso pasado y 16 en esta) en los que ha anotado tres goles.



Tras rescindir el contrato, el C.D. Numancia le deseaba al jugador «la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional». Ese futuro profesional pasa por la Major Soccer League (MSL). de Estado Unidos. «Yo mismo he pedido la rescisión con el Numancia, hablé con el club y no ha habido ningún problema, me han apoyado en todo», señalaba ayer el central. Callens reconoce que ya está en trámites para incorporarse a un equipo de la MSL, equipo del que «me han dicho que no puedo decir nada», si bien Callens tiene previsto viajar a Estados Unidos a finales de semana para incorporarse a su nuevo destino, grupo que en breve comenzará el trabajo de pretemporada.



«He estado muy contento en el Numancia, este es un club serio que me ha apoyado en lo bueno y en lo malo. Quiero agradecer al club el haberme permitido defender el escudo», añadía Callens.

Con la baja de Álex Callens son 23 los jugadores que Jagoba Arrasate tiene bajo su mando si bien Luis Valcarce, por lesión, se pierde lo que resta de temporada. Precisamente la baja se produce en un puesto que la entidad rojilla está interesado en reforzar en el mercado invernal que está ahora abierto debido a los goles que estaba encajando el equipo, una situación en la que se ha mejorado notablemente en los últimos partidos. Pese a la baja de Callens, el cuerpo técnico dispone de hasta cuatro efectivos para ese centro de la zaga toda vez que permanecen en la plantilla Carlos Gutiérrez, Dani Calvo, Paco Regalón y Alberto Escassi, jugador este último que puede actuar de medio centro, si bien Carlos Gutiérrez, siendo diestro, es el único junto a Callens que había actuado asiduamente en ese puesto. Igualmente para la posición de central Jagoba Arrasate dispone de Pedro Orfila quien la temporada pasada actuó en el perfil diestro y en el presente curso está actuando como lateral.