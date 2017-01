Buenas sensaciones

El lateral izquierdo del C.D. Numancia, Luis Valcarce, empezó ayer a trabajar con balón dentro de un tratamiento conservador para ver si puede regresar a la competición sin necesidad de pasar por el quirófano para ser intervenido de la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda. El jugador rojillo reconoció que las primeras sensaciones han sido buenas si bien hay que esperar a la evolución de las mismas para tomar una decisión al respecto. Si esa evolución es positiva el jugador rojillo podría realizar algún ejercicio con el grupo a partir de las semana que viene.



Luis Valcarce entrenó ayer al margen de sus compañeros y bajo la supervisión del preparador físico Roberto Llorente realizando ejercicios con balón que incluyeron golpeos y giros de la rodilla. «Las primeras sensaciones después de tres semanas son bastante buenas. Las primeras sensaciones son bastante buenas, estoy contento, a ver cómo evolucionamos mañana (por hoy)», señalaba ayer el jugador numantino. El proceso dura una seis semanas desde que el momento de producirse la lesión por lo que Luis Valcarce se encuentra ahora en el ecuador de ese proceso de fortalecimiento de la musculatura que de estabilidad a la rodilla. El objetivo esta semana es seguir trabajando con balón para, en función de la evolución, tratar de realizar la semana que viene algún ejercicio con el grupo. «En principio son seis semanas, valoraremos esta semana cómo voy y si la semana que viene podemos hacer ciertos ejercicios con el grupo, se intentará», apunta el jugador quien destaca que «al final lo que cuenta es un entrenamiento de exigencia donde no vas a estar pensando constantemente en la rodilla pero las primeras sensaciones son buenas».



El propio jugador tiene claro que «el quirófano no está descartado», y es una posibilidad que depende de «cómo evolucione esto». «Al final, si no hay una mejora que me permita competir bien, habrá que pasar por el quirófano», explica para apuntar que él no siente ningún tipo de dolor ni ahora ni en el momento de ser sustituido en el descanso el encuentro ante el Real Mallorca, momento en el que notó la lesión que le impidió estar a disposición de Jagoba Arrasate el pasado viernes ante el Huesca. Luis Valcarce asegura que es optimista al respecto ya que «siempre miro para adelante y hay que ser positivo», matizando que «si hay que pasar por el quirófano es un bache más que hay que superar».