Bandrés toma el mando

El Balonmano Soria deja atrás las vacaciones y se pone en marcha con el inicio de una pretemporada que mira hacia el 16 de septiembre, fecha en la que echa a andar la competición oficial con la visita a la cancha del Corrales. Un mes por delante para engrasar la maquinaria de un equipo soriano que tiene nuevo entrenador en la figura de Dani Bandrés, que cuenta con un plantel de 16 efectivos y que presenta cinco caras nuevas en relación al año pasado. El objetivo, según comenta el propio técnico, es «disfrutar con el balonmano y para ello veo que cuento con un grupo que está ilusionado».

El proyecto del Balonmano Soria 2017-2018 arrancaba en la tarde de ayer en la polideportivo de San Andrés con el primero de los entrenamientos de pretemporada. Será una primera semana de trabajo en la que el objetivo es conseguir una buena adaptación para a partir de lunes combinar lo físico con lo táctico. «Teníamos muchas ganas de entrenar después de un parón demasiado extenso», indicaba Bandrés.

El técnico zaragozano tiene a su disposición a un total 16 efectivos, además del canterano Josi. Los mimbres del BM Soria son: Carlos Jiménez, Alberto Miranda, Francisco García, David García, Jorge Del Valle, Diego Roque, Raúl Lavilla, Carlos Heras, Diego Larcuen, Javier Castillo, Adrián Revilla, Raúl Blanco, Daniel Vallejo, Marcos Eguren y Jon Ramiro. Los refuerzos de los sorianos son Raúl Blanco (extremo zurdo), Diego Roque (lateral izquierdo), Jorge del Valle, Jon Ramiro (pivote) y Alberto Miranda (portero).

El BM Soria describió el curso pasado una trayectoria irregular y de cara a esta campaña la intención es ser más firmes tanto en el juego como en los resultados. «Es un equipo en construcción y creo que en las primeras jornadas no veremos todavía a un equipo maduro», apuntaba Bandrés. En relación a su filosofía de juego, el técnico maño apostará por transiciones rápidas de defensa ataque. «Mi intención es reducir el juego posicional de ataque. Para nosotros va a ser muy importante hacer daño al contragolpe, replegarnos muy rápidos en defensa y ser intensos».

El primer compromiso liguero para los amarillos llegará el 16 de septiembre en Corrales de Buelna. «Una salida que no será nada sencilla», comentaba Bandrés, quien sobre el resto del calendario de los sorianos era sincero al asegurar que «si te digo la verdad sólo me he fijado en el rival de la primera jornada. Ahora sólo me interesa entrenar fuerte».

Cuatro amistosos

El BM Soria ya conoce el calendario de encuentros amistosos a lo largo de la recta final del verano antes del inicio de la competición liguera del próximo 16 de septiembre. Los sorianos jugarán su primer amistoso el próximo 26 de agosto ante el BM Tarazona en la capital aragonesa. Será el Torneo Cipotegato con el que el BM Soria se comenzará a rodar. El 30 de agosto el equipo jugará en Burlada ante el Beti Onak. Así cerrará el mes de agosto y en septiembre tendrá otros dos encuentros de preparación, aunque ambos se disputarán en Soria. El 6 de septiembre el BM Soria será el BM Tarazona el que rinda visita a la cancha de San Andrés. El 9 de septiembre será la presentación del BM Soria ante sus aficionados en el encuentro en el que se verá las caras contra el Beti Onak. Una semana después comenzará la competición oficial.