Aventura en el país del dragón

China ha abierto sus puertas al fútbol y los técnicos españoles lo están aprovechando. Ese es el caso del soriano Miguel Ángel Ortega Flórez quien, tras dirigir durante las últimas cuatro temporadas a varios equipos del C.D. Golmayo-Camaretas, partirá a mediados de septiembre hacía el país del dragón para iniciar una nueva etapa profesional como profesor-entrenador del fútbol. «Para mí es una oportunidad importante», señala el técnico soriano.



El país asiático ha abierto las puertas de la Gran Muralla al planeta fútbol. Desde hace un par de años, el deporte rey es asignatura obligatoria en los colegios lo que supone una oportunidad laboral para todo aquel que esté dispuesto a dar el salto. Ese el caso de Miguel Ángel Ortega, técnico de 28 años, que el próximo 22 de septiembre debe incorporarse a su nuevo puesto de trabajo en Pekín. «He recibido una oferta importante de China y como aquí es difícil vivir siendo entrenador he decidido probar, allí sí me lo permiten», relata el técnico soriano.



Miguel Ángel Ortega estará de inicio trabajando durante tres meses y, si todo va bien, podrá continuar otros diez. «Luego ya veré si sigo allí o no. También tenía ofertas de Qatar y Estados Unidos y mi idea es seguir trabajando en esto, empaparme de fútbol», indica. Su labor en Pekín será didáctica al trabajar con jóvenes cuyas edades oscilan entre los seis y los 12 años. «Es una mezcla de clases en un colegio y en un club. Por la mañana estaré dando clases en un colegio y por la tarde, ya en un club, lo haré con los chavales más habilidosos», afirma el técnico quien es diplomado en Magisterio por la rama de inglés y contará en China con un traductor para impartir esas clases. Además le pagan el viaje hasta Pekín y el piso en el que vivirá en la capital china siendo el sueldo a percibir el que, de media, puede cobrar un técnico de Segunda B en España. Fuentes consultadas señalan que ese sueldo, de media, puede estar entre los 1.200 y los 2.500 euros si bien depende del equipo ya que, por ejemplo, un conjunto fuerte de la categoría puede pagar hasta 6.000 euros. «Sí, está bien pagado», apunta el soriano.



El técnico soriano encontró este trabajo a través del portal https://futboljobs.com, tras hablar con un amigo y, tras hablar con los responsables chinos a través de Skype consiguió la oferta de trabajo. «Hablé con ellos durante aproximadamente media hora, les envié mi currículum, me preguntaron por mi forma de ser y me enviaron la oferta», relata. En este sentido, Miguel Ángel Ortega considera clave su forma de ver el fútbol en esas categorías inferiores, una filosofía que lleva aplicando durante las últimas cuatro temporadas en el C.D. Golmayo Camaretas. «Cómo soy como entrenador fue una pregunta importante en la entrevista de trabajo. Lo primero que hay que hacer es formar a los chavales como personas, primero hay que darles una educación y luego ya está el tema futbolístico. En caso, primero va el profesor que llevo dentro y luego el entrenador. En la entrevista me dijeron que en China se preocupan más por lo segundo que por lo primero y eso es importante.

En China están de acuerdo con esta filosofía. En Camaretas es una fórmula que ha funcionado muy bien y que tanto los chavales como los padres agradecen», indica el técnico soriano quien en los próximos días empezará a pensar en qué llevar en la maleta con la que viajará a China.

LLEVA EN LA SANGRE VIAJAR A OTROS PAÍSES

Desde que Miguel Ángel Ortega decidió dar el paso de trabajar en China han sido mucho las palabras de ánimo que ha recibido para diese el paso. Muchos de esos ánimos llegaron desde casa toda vez que el cambio de escenario ha sido habitual. «En casa no lo dudaron, me dijeron vete, es una oportunidad importante. Lo de viajar fuera es algo que llevo en la sangre porque mi padre estuvo trabajando en Canadá y Ecuador y luego regresó a España», indica. También entre sus amigos ha habido palabras de ánimo aunque, como admite, ha habido de todo: «Entre los amigos hay de todo. Algunos que me dicen que hago bien y que aproveche la experiencia y otros me dicen que estoy un poco loco. En esta vida hay que probar de todo».



Miguel Ángel Ortega está preparando su viaje al país asiático, una experiencia que espera aprovechar al máximo. «Estoy viendo muchos vídeos y reportajes sobre su cultura. También he preguntado a gente que ha estado allí, me dicen que es un pueblo muy abierto. De momento no sé el tiempo libre que voy a tener pero el que tenga lo voy a aprovechar al máximo para ver sitios como la Ciudad Prohibida o la Gran Muralla», relata Miguel Ángel Ortega quien, a partir del día 22 de septiembre, comenzará a impartir sus conocimientos futbolísticos en la capital china.