Un atleta paralímpico muere al caerle una pieza metálica mientras se entrenaba

El atleta paralímpico Abdullah Hayayei murió este martes en Londres al caerle en la cabeza una pieza metálica mientras se entrenaba, según ha informado la policía de la capital británica. El deportista, de los Emiratos Árabes, se preparaba para el Mundial de atletismo paralímpico que comienza este viernes en Londres.

A UAE Paralympic chief has confirmed that Abdullah Hayayei died after a throwing cage collapsed on his head.https://t.co/ybLwb4TIfH pic.twitter.com/zacwDPkaW6