Así se hace rico papá Neymar

Ya no por el tema del dinero ¿verdad? Ni siquiera por las cantidades que se mueven ¿cierto? El fútbol, sus dueños, sus presidentes, sus CEO, sus futbolistas, perdón, sus estrellas, sus agentes y, también, sí, sus secretarios técnicos, directores deportivos o como se quieran llamar, están totalmente locos y, en serio, deberían hacérselo mirar, pues van contra el mundo. Ya no solo por cómo hacen las cosas, por cómo negocian, por cómo pagan, dónde pagan, a quien pagan, cuanto pagan y en concepto de qué pagan.

Estamos viviendo estos días un caso único, asombroso, inaudito y, por supuesto, inconcebible a no ser (y estaría bien que ello sucediese, cuanto antes mejor) que el Barça (y digo el Barça con mayúsculas, es decir, su presidente Josep María Bartomeu) lo explique hoy mismo. Mañana, a lo más tardar. Y, lo siento, o no, pero lo creo de inmediata comparecencia, cosa que no ocurrirá, lo sé, pues todo lo que rodea al caso Neymar está sumergido en el misterio, en un absurdo secretismo (así nos va a todos, especialmente al mes que un club), desde su mismo fichaje y llegada a Barcelona.

DEMASIADOS PREMIOS PARA PAPÁ

De hecho, todo empezó, en 2013, cuando el Barça le dio a papi Neymar Da Silva, el mismo que a su llegada, hace dos días a Barcelona, pidió “educación” a los periodistas que le interrogaban en El Prat, una propina (premio, recompensa, agradecimiento, dádiva) de 40 millones de pesetas por acceder a adelantar un año el traspaso de su hijo al Barça.

Pero es que ahora, ¡flipen, señoras y señores!, nos acabamos de enterar que el Barça (y en ese genérico no sé quien está, bueno, sí, está Josep María Bartomeu, claro) piensa premiar, de nuevo, a papi Neymar con un talón de 26 millones de euros “como compensación por haber aceptado la mejora de contrato de su hijo hasta junio de 2021”.

¿Perdón? ¿el Barça le da 26 millones a Neymar senior por lograr que su hijo renueve hasta el 2021? ¡Venga, hombre, ni de broma! Y se lo tiene que dar cuando, meses después, es decir, ¡ya! ¡ahora!, el tío, los tíos, la family decide dejar plantado al Barça e irse a vivir y jugar a París. ¡Anda y que les den viento fresco a los dos!

Es decir, al Barça le sale, entre otras cosas, la traición por ¡26 millones de euros! En serio, alguien debería dar la cara y explicar por qué hay que pagar un premio a alguien que, meses después de renovar hasta junio de 2021, se ríe del club y se da el piro con los bolsillos llenos de millones de euros por semejante traición.

CUANDO AL BARÇA LE ENTRÓ EL MIEDO

Hay quien dice (pero, si eso es así, si eso es cierto, debería explicarlo Bartomeu) que al club le dio un ataque de pánico cuando, hace también un año (todo son coincidencias), Leo Messi&Papi Jorge, hartos de la Hacienda española, meditaron (y contactaron) con el Manchester City por si les interesaba fichar al mejor jugador del mundo. Y es ahí, digo, pienso, tal vez, donde al Barça le entró el miedo y le pidió a papi Ney que, por favor, convenciese a su hijo para que renovase. Vale, venga, te damos 26 millones de euros para que lo convenzas. Así se escribe la historia. O parte de ella. 26 kilos por apretar el botón antipánico.Es decir, al Barça le sale, entre otras cosas, la traición por ¡26 millones de euros!

En serio, alguien debería dar la cara y explicar por qué hay que pagar un premio a alguien que, meses después de renovar hasta junio de 2021, se ríe del club y se da el piro con los bolsillos llenos de millones de euros por semejante traición.Cuando al Barça le entró el pánicoPero es que ahora, ¡flipen, señoras y señores!, nos acabamos de enterar que el Barça (y en ese genérico no sé quien está, bueno, sí, está Josep María Bartomeu, claro) piensa premiar, de nuevo, a papi Neymar con un talón de 26 millones de euros “como compensación por haber aceptado la mejora de contrato de su hijo hasta junio de 2021”. ¿Perdón? ¿el Barça le da 26 millones a Neymar senior por lograr que su hijo renueve hasta el 2021? ¡Venga, hombre, ni de broma! Y se lo tiene que dar cuando, meses después, es decir, ¡ya! ¡ahora!, el tío, los tíos, la family decide dejar plantado al Barça e irse a vivir y jugar a París. ¡Anda y que les den viento fresco a los dos!