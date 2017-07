Los ases de la pista

Daniel Mateo, Marta Pérez Miguel y Mario Arancón fueron tres de los protagonistas del atletismo soriano durante el pasado Campeonato de España absoluto. Los tres lograron subir al pódium y los tres muestran su satisfacción por unos metales que les sitúan, si es que no lo estaban ya, entre la elite del panorama atlético nacional. A ellos hay que sumar los otros éxitos firmado por los integrantes del Caep Soria, ases del atletismo como Carla Franch (oro en pértiga), Carmen Romero y Estefanía Fortes (oro y plata en heptatlon), sin obviar el bronce de David José Pineda en el Europeo Júnior. Y también a los que vienen por detrás.



La presea más madrugadora de los tres corredores sorianos en Barcelona fue la de Daniel Mateo. El pupilo de Enrique Pascual Oliva conseguía el bronce en el 5.000, una de las pruebas más complicadas de todas por la cantidad candidatos a estar en el pódium. El corredor adnamantino cruzaba la línea de meta en 14:12.48 y conseguía su primer metal en un Campeonato de España. «Estoy supercontento con el resultado porque me ganaron el campeón y subcampeón de Europa y eso ya da una idea de la dificultad de la carrera. Estoy contento por todos los que están a mi alrededor porque, por ejemplo, mientras yo corro mi hermano está trabajando por mí con los cochinos», relata el adnamantino.



Daniel Mateo explica que la semana pasada había planteado con su técnico las dos estrategias de carrera, rápida o lenta. Esta última, como fue finalmente, suele provocar nervios, toques... «Durante la carrera fui notando sensaciones, me encontré fenomenal. Corrí muy bien, no me puse nervioso y cuando la cosa estaba para decidirse salí a tirar», indica el adnamantino, uno de los artífices de que la prueba comenzará a romperse en el último 800. «Esta es mi primera medalla en un absoluto y supone toda una ilusión el ver que el trabajo da resultado. Había disparado varias veces al palo (ha sido cuarto en tres ocasiones), por lo que el resultado ha sido una ilusión tremenda», apunta el fondista.



Mario Supermán Arancón se quedó a 21 puntos de lograr el oro en combinadas. Fue plata pero hubo que esperar unos minutos, una vez finalizado el 1.500, para saber si era él o Vicente Guardiola el campeón de España en unos minutos angustiosos para ambos deportistas. «Ayer (por el domingo) estaba fastidiado porque el oro se escapaba por nada. Ya en frío estoy más contento porque el trabajo del día a día se ve recompensado», asegura el golmayense. Mario Arancón se basa para ello en algo que es toda una referencia en combinadas, los puntos conseguidos. La temporada pasada no pasaba de los 7.000 puntos y este año no ha bajado de esa puntuación. «Tras la Copa de Europa sabía que podía estar en el pódium y al lesionarse Jonay Jordán pensé que era la mía», reconoce el integrante del Club Atletismo Numantino.



Mario Arancón consiguió en Barcelona su segunda mejor marca personal. Reconoce que pudo haberlo hecho mejor y que ello, quizás, le hubiera podido dar un oro que rozó con los dedos de la mano. En este sentido, señala que hubo salidas nulas en el 100 y las vallas lo que propició que saliera un poco tarde en algunas de estas pruebas. «En disco igual pude hacer un poco más. En jabalina estaba lanzando a 51 metros cuando pasó lo del rayo. Nos recogimos y cuando salimos calentamos en diez minutos, perdí la concentración (hizo 46.57). En el 1.500 tiré para adelante pero nadie me echó una mano», explica el combinero quien ahora solo piensa en descansar antes de regresar a las pistas en septiembre.



«Solo lo podía ganar una». Así de clara se muestra Marta Pérez Miguel tras lograr la plata en 1.500 tras un magnífico mano a mano con Solange Pereira quien la superó en línea de meta por algo más de dos décimas. «Yo estoy contenta con la carrera, hice la carrera planteada y jugué mi baza. Solange estaba más rápida que yo. Escuece porque ves que ha sido por muy poca diferencia pero aún así estoy contenta», relata la soriana quien no pudo revalidar el título logrado el año pasado en Gijón y suma esa plata a la lograda hace dos años en Castellón. La fondista explica que le hubiera fastidiado si hubiera ido mal colocada o se hubiera encontrado mal, en definitiva, «si no hubiera hecho las cosas bien». Fue una carrera lenta y Marta Pérez considera que, al plantear la misma, les pareció «la mejor opción». «Yo confiaba en mi 200 final porque es rápido. Cuando me pasó intenté mantener el cambio de ritmo pero Solange estaba con mucha fuerza. En ese tipo de situaciones tan igualadas (en referencia al sprint final), es una situación muy difícil porque las dos somos rápidas al final», añade.



La soriana disfruta de la medalla de plata como disfrutó del tercer tiempo ya en el pódium. El mejor atleta español de todos los tiempos, el soriano Fermín Cacho, fue el encargado de hacerles entrega de las medallas. «Fue un momento muy divertido», admite. Para Marta Pérez Miguel la temporada aún no ha terminado. Esta semana aún tiene entrenamientos por delante. La próxima semana parte hacia Londres, allí se celebre el Mundial del Atletismo, otra experiencia más en su carrera deportiva.