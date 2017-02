Asalto a la promoción

El C.D. Numancia le pone ojitos a la promoción y hoy quiere dormir en la zona noble. El equipo de Jagoba Arrasate visita al Nástic de Tarragona, colista de la categoría, donde quiere prolongar su buen momento de forma con una cuarta victoria consecutiva que le meta de lleno entre los seis primeros de Segunda.



Los rojillos se encuentran en el mejor momento de la temporada, un equipo con confianza que atrás muestra una gran entereza, que domina el centro del campo y el balón y que arriba genera ocasiones. Un cúmulo de características, tiene otras, que le han llevado a minimizar las virtudes de los rivales. Por esta razón ha encadenado tres victorias seguidas y hoy busca en Nou Estadi una cuarta, algo que no sucede desde la temporada 2003-2004.



Jagoba Arrasate no es partidario de hacer muchos cambios cuando las cosas funcionan por lo que, de cara a esta tarde, ese once será similar al de los últimos compromisos. Orfila por Unai Medina, el técnico los viene alternando con acierto en los últimos partidos, se antoja la única novedad en el mismo. No se pueden descartar otros y, en cualquier caso, habrá que esperar al comienzo del encuentro para conocerlos. En cualquier caso, el preparador vizcaíno no puede contar con Manu del Moral y Paco Regalón por molestias físicas que le han impedido entrenar durante la semana. Esta situación sumado a la rescisión de Javier Acuña implica que Kike Sola, que ya sabe lo que es marcar en Tarragona con la elástica rojilla, pueda tener hoy sus primeros minutos con la elástica numantina.



El Numancia se encuentra en el mejor momento de la temporada y visita al colista de Segunda, un Nástic que es uno de uno de los peores anfitriones. Los de Juan Merino han sumado 14 puntos en su estadio, donde han ganado dos encuentros de los 12 disputados. De hecho los de Juan Merino no ganan en su estadio desde finales de noviembre y acumulan una derrota y tres empates en sus últimos compromisos pero son conscientes de que la salvación pasa por ganar partidos en su estadio.



No obstante, no debe fiarse el Numancia de un colista cuyos números no están siendo acordes con su imagen. El técnico del conjunto catalán no podrá contar con Gerard Valentín y Stephane por lesión mientras que Perone es duda. Por este motivo Merino ha convocado a 19 futbolistas para esta tarde y de no llegar el central, Djetei es el mejor colocado formar de inicio. Manu Barreiro podría regresar al once.