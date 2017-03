Arrasate: "Un punto fuera de casa es positivo"

El entrenador del C.D. Numancia, Jagoba Arrasate, lamentaba que su equipo no hubiese podido conseguir el triunfo al final y reconocía que habían perdonado, aunque valoraba positivamente el trabajo de los suyos a lo largo del encuentro disputado en el Nuevo Arcángel. Pese a todo, para el técnico del Numancia, el empate debe considerarse positivo ya que «fuera de casa un punto siempre es positivo, aunque viendo el partido que hemos hecho nos quedamos con la sensación de que podrían haber sido tres».



El preparador del conjunto rojillo analizaba el juego de los suyos y comentaba que «hicimos un muy buen primer tiempo, y aunque creo que el segundo resultó más igualado, en el cómputo general del partido estuvimos más cerca de ganar. La idea era clara, teníamos superioridad por dentro y conseguíamos llegar al área contraria, pero en el descanso ellos cambiaron y el partido se igualó. Nos costó mas llegar».



El máximo responsable del banquillo numantino añadía que «hemos dominado en algunas fases, pero a veces lo más difícil es corroborar ese dominio en goles. Aunque hay que quedarse con lo positivo y por lo menos defendemos bien y por segunda semana mantenemos portería a cero».

El entrenador del Córdoba, Luis Carrión, reconocía que los suyos habían sufrido en la primera mitad y que habían creado poco peligro no escondiendo su sorpresa por el hecho de que los sorianos saltaran de inicio al terreno de juego sin un nuevo claro.



«Sabía que probablemente esto podía pasar, ellos son gente ofensiva, con menos intensidad defensiva, pero pensaba que podíamos hacer más daño en ataque», indicaba sobre la primera parte de los suyos. En ese sentido, el técnico del Córdoba añadía que «en la primera parte el Numancia nos ha dominado, y nosotros, salvo alguna ruptura de Piovaccari, poco más hemos hecho arriba». Por todo ello, Carrión no dudaba en reconocer que «estoy decepcionado, porque intentaba sacar un once ofensivo y valiente. Sabía que el Numancia jugaba así, he visto sus partidos. Me ha sorprendido que no jugara con un nueve, pero creo que lo han hecho para dominar el centro del campo».



Aún así, Carrión se alegraba de que «en la segunda parte hemos tenido mas control y el partido se ha igualado en el centro del campo, aunque hemos seguido sin generar peligro: Al final hay que dar por bueno el punto pese a que en casa sabe a poco».