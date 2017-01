Arrasate: "Un detalle decide el partido"

Jagoba Arrasate destacaba tras el encuentro con resultado adverso que «hemos estado a la altura jugando en un campo muy difícil como es el feudo del Levante. El partido se ha decidido por un detalle, una acción donde creo que podemos estar algo mejor en la defensa, pero es un buen gol de ellos. Pudimos defender mejor en la jugada».



El preparador de la escuadra numantina aseveró: «En la segunda parte hemos insistido mucho, creamos oportunidades de gol y tuvimos bastantes aproximaciones a la portería del Levante, pero cuando no logras hacer un gol, los merecimientos quedan en un segundo plano. Me voy contento con el encuentro que ha hecho mi equipo y con la imagen que hemos ofrecido, pero lógicamente no con el resultado final».



En cuanto a la jugada entre Raúl Fernández y Pablo Valcarce, esa amarilla que pudo ser algo más, Jagoba Arrasate no quiso entrar en polémicas indicando que «es una jugada muy rápida. Parece claro que toca la pelota pero también parece que se le va larga. Prefiero verla por televisión , pero creo que no ha influido en el encuentro. Ha sido un partido bastante parejo, quizá con más sensación de peligro por parte del Levante en el primer periodo, pero con una segunda mitad que ha sido para nosotros».

MUÑIZ

El técnico del Levante, Juan Ramón López Muñiz, valoró el sufrimiento del Levante UD en los últimos minutos para conservar el marcador a favor ante el Numancia, diciendo que «ellos nos han exigido mucho durante los noventa minutos de encuentro. El Numancia ha hecho un buen partido, y hemos tenido que trabajar mucho para conservar el marcador a nuestro favor. En el arreón final de los sorianos, en los minutos finales, hemos sufrido mucho para conservar la renta. Antes pudimos sentenciar el partido en alguno de los contragolpes que tuvimos. El equipo hizo un trabajo muy serio y supo salir de esta situación al final. Son tres puntos muy importantes».



Respecto a las jugadas polémicas del encuentro, la falta de Raúl sancionada con amarilla y un posible penalti del Numancia por mano en el área ya en el segundo periodo, dijo. «La mano la vi y la amarilla del portero no la vi. Creo que no le impacta. El balón se iba al córner pero el árbitro estuvo bien».



Además, Muñiz ha agradecido el trabajo de Rafael Martins, que ha llegado a un acuerdo para marcharse del Levante UD. «Desearse toda la suerte porque es un gran futbolista y un gran tipo», apuntó el técnico asturiano.