Arrasate: "Sus cambios nos han hecho sufrir mucho"

En una escueta rueda de prensa, el técnico vasco del Numancia valoró el punto sumado en un campo complicado como el del Real Valladolid. Jagoba Arrasate indicaba que «ha sido un primer tiempo igualado. El Valladolid ha sido ligeramente superior. En el inicio del segundo tiempo hemos jugado muy bien, muy cómodos y de ahí han venido nuestras ocasiones más claras y el gol. Los cambios que ellos han introducido les han hecho apostar por un juego directo y eso nos ha hecho sufrir mucho en defensa hasta encajar el empate».



Sobre el gol de Jose Arnáiz, Arrasate que «creo que el delantero del Valladolid lo hace muy bien. Tengo que verlo por televisión para saber si es mérito del delantero o demérito de nuestra defensa». Y en cuanto al partido de la semana que viene contra el UCAM Murcia, el míster vasco comentó que «la jornada que viene es un duelo muy importante para nuestras aspiraciones. De ganarlo nos acercaría muchísimo hacia la salvación definitiva», destacó Arrasate para concluir su valoración del partido ante los medios. Ruiz de Galarreta valoró tambie´n el empate sumado en el José Zorrilla: «Ha sido un partido complicado en un escenario complicado. El Valladolid ha estado bien y ha sido un partido con muchas ocasiones. Sacar un punto fuera de casa ha sido positivo. Los dos hemos peleado muy bien, aunque ellos han tenido más ocasiones. Al final se nos fue la victoria».

PACO HERRERA

El entrenador del Real Valladolid, Paco Herrera, se marchaba decepcionado del partido, porque consideró que su equipo hizo méritos suficientes para llevarse los tres puntos. Paco Herrera valoró tras el empate en el José Zorrilla que «el punto sabe a poco tal y como se va desarrolando la Liga. A estas alturas es insuficiente. Para nuestras esperanzas teníamos que haber sumado los tres puntos, porque si no no vamos a conseguir llegar al playoff».



Añadió el míster de los pucelanos que «hemos tenido ocasiones increíbles, de manos a manos con el portero, lo único que le puedo decir a los jugadores es que hay que seguir creando ocasiones y que ya entrarán. En un partido normal el resultado hubiese sido 3-0 en el minuto 20 pero no hemos sido capaces de transformar las ocasiones». Sobre el Numancia, el técnico de los blanquivioletas indicó que «han arriesgado poco y ha sabido cerrarse en busca de su oportunidad. Nosotros no hemos sabido defender y ellos lo han aprovechado para marcarnos el gol». Por su parte, José Arnáiz, autor del tanto local reconocía no irse contento del José Zorrilla: «No me voy contento porque creo que tendríamos que haber ganado, lo hemos merecido. Hoy (por ayer),la suerte no ha estado de nuestro lado».