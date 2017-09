Arrasate sonríe más que nunca

Jagoba Arrasate cumple su tercera temporada al frente del C.D. Numancia para atravesar su mejor momento en el banquillo de Los Pajaritos. El vizcaíno tiene a su equipo en lo más alto de la clasificación de la Segunda División y en la Copa del Rey está en dieciseisavos de final después de apear el pasado martes al Sporting de Gijón. Arrasate está de dulce, reconoce que está «contento» con el rendimiento del equipo en el primer mes de competición, aunque avisa que en Cádiz hay que «tener las orejas tiesas» y «aprender» de la derrota encajada en Reus.

El técnico numantino comparecía en la sala de prensa de Los Pajaritos y en su primera respuesta aseguraba que «hay que coger las cosas positivas y seguir haciendo las cosas bien». Arrasate espera que el Numancia continúe con la línea descrita de estas semanas y se detenía en la que hasta la fecha ha sido la única derrota rojilla en la actual campaña. «Hay que aprender de Reus y tener en Cádiz las orejas tiesas». Y es que el de Berriatua expresaba en la rueda de prensa que el encuentro de mañana en el Ramón de Carranza es el que más se parece al de Reus.

En relación a esta primera posición que ocupa el conjunto soriano en la tabla, el vasco señalaba que «el liderato es algo anecdótico. Lo más importante son las sensaciones y el hecho que en estos momentos sumamos diez puntos».

El Numancia encabeza la clasificación de un grupeto de cuatro equipos como son Valladolid, Cultural Leonesa y el propio Cádiz con diez puntos. De esta forma el partido de mañana, a partir de las 20.00 horas en el Ramón de Carranza, es una prueba de fuego para el conjunto numantino. «Si ganamos en Cádiz no sé si sería un golpe encima de la mesa. Lo que sí que es cierto es que es uno de esos partidos que te mide cómo estas. Si ganamos lo importante sería que nos colocaríamos con 13 puntos».

El enfrentamiento entre gaditanos y sorianos pasa por ser el más interesante de la sexta jornada de Liga, un partido que podría tener una especial relevancia en la zona noble de la clasificación.

El Numancia nunca ha ganado en el Carranza y eso lo tiene muy presente el entrenador rojillo. «Nunca se ha ganado allí. Esperamos que sea la primera vez que sumamos los tres puntos».

Arrasate recordaba cómo fue el encuentro de la pasada temporada en el que el cuadro soriano perdía por 1-0 con un gol de la escuadra amarilla en el tiempo de descuento. «Empezamos muy bien el partido pero una jugada desgraciada nos condenó», indicaba.

En el choque de la segunda vuelta en Los Pajaritos el Cádiz se imponía por 0-3 con un juego letal a la contra que hizo añicos el dispositivo defensivo numantino. Sobre el estilo de los andaluces, Arrasate comentaba que «no van a cambiar. Es un rival que defiende muy bien. Saben minimizar al adversario y esperan su momento para ganar y para golpearte». El míster destacaba el juego por los extremos de los gaditanos y no dudaba en señalar a Salvi, «que está como un tiro», y a Álvaro, del que comentaba el entrenador rojillo que será baja.

23 titulares

En su habitual citación de los viernes de Arrasate con los medios de comunicación salió a relucir la Copa del Rey, la clasificación para los dieciseisavos de final y la eliminatoria ante el Sporting de Gijón en la que el Numancia pasó de ronda con hasta diez cambios en el once inicial en relación a la competición liguera. «Para mí es muy gratificante realizar diez variaciones en el once y mantener el nivel en el rendimiento. Por un lado es bueno pero para el entrenador también es un quebradero de cabeza».

A tenor de estas declaraciones se le preguntaba a Arrasate si la actuación de los teóricos suplentes en la Copa del Rey le genera dudas para la alineación en Liga. El míster afirmaba que «lo que hace es reforzarme de que tenemos plantilla. El Numancia no sólo es el once titular». El vasco continuaba refiriéndose al partido del martes en El Molinón para comentar que «en Oviedo estuvimos serios pero en Gijón estuvimos más que serios. De no ser por su portero hubiéramos ganado el partido para no tener que llegar a los penaltis».

En El Molinón brillaron todos los jugadores rojillos pero tal vez el que más destacó fue Munir con sus intervenciones en la tanda de penaltis. El portero paró dos lanzamientos y Arrasate valoraba su actuación apuntando que «creemos en él. Munir está bien y fue decisivo en la tanda de penaltis que nos dio la clasificación en la Copa del Reý».