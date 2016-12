Arrasate: "Si Luis es baja hay que fichar un jugador"

El técnico del C.D. Numancia, Jagoba Arrasate, reconoció ayer que la entidad rojilla deberá fichar un lateral izquierdo si finalmente Luis Valcarce tiene que pasar por el quirófano y decir adiós al resto de la temporada. «Es verdad que el tema de Luis nos preocupa», admitió el preparador vizcaíno quien muestra su total confianza en Adrián Ripa y apunta a que el cuerpo técnico está abierto a mejorar la plantilla durante el mercado invernal que se abre el martes.



El técnico numantino habló ayer para hacer una valoración de 2016 y expresar sus deseos sobre 2017. Al mismo tiempo hablaba sobre la posibilidad de reforzar el equipo y, más en concreto, la situación planteada en lateral izquierdo tras la lesión de Luis Valcarce. Al ser cuestionado por ambas situaciones, Arrasate no dudaba en apuntar que sería necesario firmar un lateral si finalmente el jugador berciano tiene que pasar por el quirófano: «Estamos abiertos a mejorar en cualquier posición. Lo que sí es verdad que el tema de Luis (Valcarce) que la semana que viene sabremos con más exactitud, nos preocupa y a mí me preocupa. Si Luis (Valcarce) es baja ahí sí tendremos que fichar a un jugador porque confiamos en Ripa y lo está haciendo bien pero no nos podemos quedar cojos si le pasa algo. Luego, también estamos mirando otras posiciones y, sobre todo estamos abiertos. Es más un tema de la Secretaría Técnica, consensuado con nosotros, pero nosotros estamos más pendientes de Huesca. Tenemos que manejar información, queda un mes y tenemos que estar abiertos a mejorar».



Luis Valcarce sufre una rotura parcial del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, una lesión que es muy similar la sufrida hace dos años y que le tuvo parado, con un tratamiento conservador, durante cinco meses aproximadamente. El jugador acudirá el martes a consulta con el médico que ya visitara hace dos años para tener una segunda opinión y, a partir de ahí, decidir si pasa o no por el quirófano. De ser intervenido quirúrgicamente, Luis Valcarce se perdería lo que queda de temporada y de ahí la necesidad apuntalar ese costado izquierdo toda vez que quedaría Adrián Ripa para ese puesto por lo que el mismo estaría cubierto siempre y cuando el aragonés no sufriera ningún problema físico.