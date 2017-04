Arrasate: «Según está la Segunda este punto es oro»

El entrenador del C.D. Numancia, Jagoba Arrasate comparecía en la sala de prensa de Los Pajaritos con la satisfacción del punto logrado in extremis aunque con el sabor agridulce de haber dejado pasar la oportunidad de haber conseguido la victoria para estar más cerca de la salvación en la categoría. El míster vizcaíno analizaba el choque e indicaba que «hemos arreglado el resultado más que el partido. Nos hemos merecido el empate, en un buen partido ante un gran rival. El punto es merecido y es oro según está la clasificación. Sin gol no hay opción de ganar». El preparador de Berriatua seguía valorando el encuentro. «El primer tiempo hemos tenido varias situaciones y cuando parecía el partido perdido un buen balón de Íñigo Pérez y Dani Calvo ha entrado con todo». «Se parecía al partido de Cádiz. Ellos necesitan poco, están ordenados y en un abrir y cerrar de ojos están en tu área, con el cero a uno estaba el partido peligroso y no lo han matado, se me ha pasado por la cabeza el partido de Cádiz, sí. Este equipo en transiciones es el mejor de la Liga y defienden bien. Teníamos que cerrarlos y tener el control con llegadas. Teníamos que evitar esas transiciones», comentaba el entrenador numantino. El Numancia se queda con 44 puntos, un poco más cerca de los cincuenta en los que está fijada la permanencia.

Martí

«Hemos concedido muchas faltas al final, hemos controlado las mismas menos la última. El fútbol es como es y nos ha tocado sufrir una jugada desgraciada en el último minuto que no nos deja seguir con las victorias». Con estas palabras se refería el entrenador del Tenerife, Pep Lluis Martí, al encuentro. «Hemos podido rematar con una contra y no hemos cerrado el partido, hemos concedido jugadas a balón parado y es como nos podían hacer peligro. El grupo está fastidiado pero mi labor es recuperarlos, los conozco y sé que no van a bajar los brazos, vamos a pasar un día difícil porque nos ha fastidiado no llevarnos los tres puntos pero a pensar en el próximo». «Había mucho balón dividido, hemos intentado dormir el partido en campo rival, en ningún momento hemos tenido sensación de que nos empataban. Estábamos en la ilusión de pillar al Girona y lo veíamos pero es un palo gordo porque lo merecíamos. No lo vamos a cambiar, es lo que hay y queda trabajar la próxima victoria». «Nos cuesta en muchas ocasiones con dos delanteros llevar la posesión. Hoy entre el calor, el campo que costaba circular el balón hemos estado más espesos pero las ocasiones han ido llegando poco a poco. Daba la sensación de cerrar el partido en una contra con hombres rápidos arriba pero no hemos conseguido el gol de rematar. A partir de aquí al final la igualdad va a ser tremenda, sumar de tres en tres es más difícil aún».