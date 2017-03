Arrasate: "Queremos repetir las buenas sensaciones"

Jagoba Arrasate admitió ayer que el objetivo de esta tarde era ganar para llegar a la cifra «de los 40 puntos», un número que haría ver las cosas de otra manera. Para ello abogó por «repetir las buenas sensaciones», del encuentro ante el Real Oviedo y culminar esas sensaciones con más eficacia en ataque.



El técnico numantino reconoció que, después de dos derrotas a domicilio, haría cambios esta tarde toda vez que las sensaciones ante Nástic y Real Zaragoza no habían sido buenas. Si bien no dio pistas sobre esos cambios, sí que reconoció que la idea no era otra que, además de tener más presencia en el área rival, el objetivo era tener la mentalidad que se tienen en Los Pajaritos tras las dos últimas derrotas a domicilio: «Han sido dos partidos como una muerte dulce. No hemos estado bien y al final, por su propio peso ha caído, y nos han ganado. En los dos partidos tuvimos opción de adelantarnos pero no me vale, no hemos sido competitivos. Fuera de casa hay que cambiar cosas y la mentalidad es una de ellas, ser como en casa, en casa es un equipo con confianza, que da un paso al frente, que suele jugar en campo rival, no le importa sacar la línea tanto porque sabe que tras pérdida, si apretamos bien, no nos va a hacer daño...el Oviedo tuvo una ocasión en todo el partido. Todas eso que en casa sí, tenemos que intentar que salga fuera».



El técnico destacó que el Córdoba buscará un tercer triunfo en casa que le permitiría alejarse del descenso y añadió que, pese a las bajas, el Córdoba tiene una plantilla amplia. Igualmente, Jagoba Arrasate mostró su malestar por el hecho de que la semana pasada se acertara con la presencia de Capilla en el once ante el Oviedo.