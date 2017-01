Arrasate: «Queremos hacer de Los Pajaritos un fortín»

Jagoba Arrasate quiere que el C.D. Numancia arranque 2017 como terminó 2016: con una victoria a costa del Huesca. El entrenador rojillo, que reconocía que el parón navideño le ha venido bien al equipo «para desconectar», comparecía en la sala de prensa y aseguraba que «queremos hacer de Los Pajaritos un fortín». Y es que el Numancia ha ganado los tres últimos compromisos como local y quiere continuar con la misma dinámica.

Sin embargo, para superar al Huesca, el técnico de Berriatua avisa que «tendremos que estar a un gran nivel para ganar a un gran rival». Un Huesca que está en zona de play off y del que Arrasate comentaba que «está haciendo una gran temporada. Es un equipo que destaca por su verticalidad, bueno en el último pase y con gol». El Huesca llegará a Soria con problemas en el lateral derecho ante la baja por sanción de Akapo y la lesión de Nagore. Así, el venezolano Alexander será el que ocupe esta demarcación.

El preparador numantino hacía referencia a la importancia de sumar los tres puntos ante los oscenses dado lo apretada que está la tabla. «Escapar de la zona baja es mirar hacia arriba», señalaba el vasco ante los medios.

Respecto al área helada del fondo sur de Los Pajaritos, el vizcaíno indicaba que «para mí es una situación nueva pero durante la semana hemos entrenador lo que hay que hacer en ataque y en defensa.

Por su parte, Anquela, técnico del Huesca, se refería al Numancia indicaba que «es un buen equipo, con futbolistas fuertes y que tiene muchos argumentos». No obstante, los azulgranas van con ganas de «dar un paso importante» consiguiendo un buen resultado. Anquela tiene claro que cada partido es diferente y que, en fútbol, de la cara a la cruz, basta un minuto. Por eso sigue imprimiendo en sus jugadores el mensaje de no relajarse ni un segundo y les pide que no pierdan la identidad. El objetivo sigue siendo sumar cuanto antes los puntos necesarios porque sabe que un solo tropiezo te pone en una posición complicada.

Dani Calvo, socio 488 del Huesca. El partido de esta tarde será muy especial para Dani Calvo por su condición de oscense y por ser socio desde hace diez años de la S.D. Huesca. El defensa central numantino, que jugará su segundo encuentro como titular, es el socio 488 de la entidad azulgrana.