Arrasate: «Pusimos ganas pero no era nuestro día»

«Siempre que pierdes estás disgustado y en casa el palo es mayor. Del posible uno a cero hemos pasado al cero a uno, con cualquier contra nos podían matar». Así resumía Jagoba Arrasate el partidos. «El resultado aparte de ser malo es duro. Es lo que más me ha gustado que el equipo haya terminado en el área rival. Hemos tenido ocasión pero valoro que con diez hemos arriesgado y cambiando de dibujo el equipo ha acabado fundido. Cosas que hacíamos bien hoy no lo hemos hecho. Soltábamos el balón demasiado pronto, no estábamos con el día, actitud sí, ganas sí, equipo valiente pero no era nuestro día. Nos están acostumbrando mal los Íñigos, en la primera parte han estado como el resto del equipo, Galarreta ha terminado bien el partido pero es cierto que han estado un puntito por debajo». Sobre el cambio de Julio Álvarez indicaba que «el público arriba haría un cambio diferente, hemos arriesgado y necesitábamos un jugador más de ida y vuelta, cuesta quitar a Julio pero por cómo estaba el partido era el cambio. No he visto la entrada de Íñigo, ahí es mejor un agarrón o algo no sé. Hay que relativizar las cosas, frena nuestra progresión pero lo mejor que puede pasar ahora es el partido atractivo del próximo domingo, recuperar y pensar en él».

Cervera

«Nos vamos contentos. Veníamos de dos partidos buenos pero sin sacar resultado. Hoy hemos tenido un golpe de fortuna y cuando más ventaja tenemos es cuando peor jugamos. Cuando se quedan con uno menos sólo era acertar y no lo hicimos, se metieron en el partido pero hemos ganado en un buen partido», comentaba el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera. «Nos hacen falta 50 puntos para salvarnos, no tenemos esa urgencia de que si no los conseguimos nos volvemos locos, llegarán partidos como este donde ganas pero hay que tener tranquilidad. El contrario iba perdiendo se queda con uno menos e intentaba marcar, eso tiene mérito y es normal que Salvi o Álvaro te hagan daño, por eso hemos dado rapidez por fuera. Nuestro camino es largo por recorrer y la primera señal es la salvación, luego ya veremos. Sabíamos que Imaz y Aketxe se tenían que implicar en el equipo y si lo conseguían nos daban un plus, más de lo que tenemos pero dentro de lo que es el equipo. Nosotros renunciamos a lo que creemos que no somos buenos y creo que con el balón no lo somos, hay que tener un juego específico, seguramente sea culpa mía. Cuando jugamos contra equipos con diez no hacemos buenos partidos». El Cádiz se consolida en la zona alta de la tabla, en posiciones de play off.