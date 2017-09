Arrasate: «No somos los mejores ni antes los peores»

«Lo de Ripa ha sido el único lunar, se quedará en un susto, en lo demás encantado con un buen partido ante un gran rival, nos hacemos fuertes en casa y a seguir trabajando. Ni ahora somos los mejores ni antes los peores. Cuando no estás a la altura el rival te supera», comentaba Arrasate a la finalización del choque. «Nos ha beneficiado hacer el gol pronto, prácticamente no hemos sufrido y siempre hemos tenido en mente atacar la portería contraria. Siempre soy optimista y si el equipo está a buen nivel podemos superar a cualquiera y si el Sporting no ha estado bien ha sido por nosotros, para ganar tres cero a este rival hay que hacer las cosas muy bien, ahora tenemos diez puntos y debemos mantener la humildad», señalaba. «Sabía que lo de Pablo sería cuestión de tiempo, ha hecho dos goles muy buenos, antes era Pere, ahora Pablo, luego Manu o Higinio, los goles llegarán. Esto refuerza que si estamos a nuestro nivel somos buenos pero sin salirnos de la línea, el martes hay otra competición que nos ilusiona, nos refuerza en el sentido de que si hacemos las cosas bien puede ser un año bonito. Cada equipo tiene sus armas, hemos hecho el gol y nos hemos replegado, el equipo sin balón es fiable, en transiciones somos un buen equipo».

Paco Herrera

«Hemos hecho un mal partido. Hemos entendido mal el partido. Hemos empezado mal y yo diría que no ha sido una cuestión de intención sino que no hemos entrado bien y se veía, pasaba algo que era difícil de parar. Se me hace difícil encontrar explicación a ciertas cosas pero es lo que hay y hay que aguantar la situación». Así resumía Paco Herrera la goleada encajada en Soria. «Nosotros teníamos una trayectoria buena y es la primera vez que hacemos este tipo de partido, nos ha faltado de todo, ni siquiera hemos hecho posibilidades de gol y tengo que buscar explicaciones. Puede ser que sea una cura de humildad, hoy han pasado cosas que no entiendo», añadía. «Si tiene que venir una derrota a veces es bueno que sea así, que haga daño y duela para darle la vuelta. No podemos campar por el campo a nuestro antojo. Desde el primer momento no hemos vivido el partido como deberíamos, quiero pensar que ha sido un mal día». «El Numancia me parece un gran equipo. Las virtudes que tiene es la paciencia con un entrenador tres años y suman jugadores a la causa. Eso les llevará a buen puerto. La expulsión me pilla lejos, si uno toma una decisión así no es algo bueno para nosotros. Tenemos que acabar con once, si es con uno menos que sea por una situación distinta. Eso no entra en mi catálogo y no lo acepto».