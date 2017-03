Arrasate no se arruga

Jagoba Arrasate comparecía en la sala de prensa de Los Pajaritos y ofrecía un discurso claramente ambicioso de cara al encuentro de mañana en La Romareda entre el Real Zaragoza y el C.D. Numancia. El entrenador rojillo quiere un equipo valiente y que desde el primer minuto tenga protagonismo con el objetivo de sumar los tres puntos en el Derbi del Moncayo. «Tenemos que ir a buscarles, ir a por ellos y sin especular», comentaba el preparador.

La filosofía del técnico de Berriatua es la de tener protagonismo en los partidos, sin esperar a las operaciones que pueda realizar el rival y así quiere que el Numancia salte desde las 20.00 horas de mañana al césped de La Romareda para verse las caras contra un conjunto local que no atraviesa por su mejor momento en cuanto a resultados se refiere.

Arrasate es de los que piensa que el camino más corto para conseguir la victoria es jugar bien al fútbol y por ello ante los medios de comunicación destacaba que «la única manera de ganar en Zaragoza es haciendo un bien partido». El máximo responsable del banquillo numantino recordaba las dos últimas jornadas ante Nástic de Tarragona y Cádiz en las que los sorianos sumaron sendas derrota. «En los dos últimos partidos no hemos estado a nuestro nivel», indicaba.

Un triunfo en La Romareda haría olvidar de un plumazo las dos últimas derrotas para un Numancia que se volvería a meter de lleno en la pelea por la zona alta de la clasificación. «Sí, daríamos un puñetazo encima de la mesa», comentaba el míster. Arrasate sabe que los suyos necesitan recuperar las sensaciones de hace medio mes cuando llegaron a encadenar tres victorias seguidas. «Necesitamos un estímulo en forma de victoria», apuntaba el vasco.

Además, ganar en Zaragoza no es una victoria más por la rivalidad sana que históricamente ha habido entre ambas aficiones. «Es un partido especial porque muchos aficionados numantinos estarán en La Romareda», significaba el vizcaíno. A pesar de que el horario del choque no es el mejor para un desplazamiento masivo en la capital del Ebro se podrán ver el domingo muchas camiseta de color rojillo.

Arrasate también se refería al estado anímico de la plantilla numantina después de los dos últimos tropiezos. «Está claro que el vestuario está más alicaído que cuando llevábamos tres derrotas seguidas. Pero el equipo ha entrenado bien durante la semana y está ilusionado en poder conseguir un buen resultado en una campo como La Romareda», afirmaba el técnico.

El vasco no dio muchas pistas sobre el once inicial por el que apostará el domingo, aunque un cambio es obligado ante la ausencia del sancionado Íñigo Pérez en el centro del campo. En relación a la ausencia del navarro de la alineación señalaba que «es la oportunidad para otros. A Íñigo no le va a venir mal el descanso». El de Pamplona se perderá el choque de La Romareda y también será baja a la jornada siguiente cuando el Real Oviedo visite el campo de Los Pajaritos.

Sobre el castigo de dos partidos para Íñigo Pérez por parte del Comité de competición apuntaba que «viendo la redacción del acta arbitral ya sabíamos que iban a ser dos partidos. Mide mal y hay que asumir y aprender».

El que sí estará en la alineación si Arrasate lo estima oportuno es Carlos Gutiérrez a pesar de que a lo largo de la semana no ha podido entrenar con normalidad por unas molestias en los isquiotibiales. «Tendremos que cómo está pero creo que podrá estar disponible», comentaba el míster. Además de la novedad obligada en el centro del campo con la opción de Escassi por Íñigo Pérez, también existen muchas papeletas para que De Moral esté en el ataque.