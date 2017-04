Arrasate: "La victoria nos acerca al objetivo"

Jagoba Arrasate espera que su equipo sea ambicioso esta tarde en el José Zorrilla ya que es la mejor forma de conseguir los tres puntos en juego con los que su equipo se acercará a la permanencia. El preparador rojillo dejó caer que Ripa podría ser una de las novedades en el once.



El Numancia busca llegar a los 50 puntos que den la permanencia en la categoría y por este motivo Arrasate quiere que los suyos sean ambiciosos: «Es un rival muy bueno pero nosotros fuera de casa también estamos haciendo buenos partidos y la idea es ser ambiciosos porque sabemos que cualquier victoria que consigamos ya estaremos cerca del objetivo». «No nos conformamos con eso, vamos a intentar jugar cada partido para ganarlo y quedar lo más arriba posible pero entendemos que el objetivo primordial del Numancia es seguir en la Liga de Fútbol Profesional, nos faltan un par de victorias y por eso digo que ganando mañana (por hoy), estaremos más cerca de ese primer objetivo», aclaraba y explicaba el de Berriatua.



Jagoba Arrasate apuntó que la idea de juego sería similar a la de Sevilla y Elche ya su equipo estuvo bien, dejando caer que Ripa podría ser titular en el lateral izquierdo: «Ripa ya sabéis cómo es, ha estado tiempo lesionado y cuando ha estado bien hemos medido los tiempos. La semana pasada ya participó, estuvo a una gran nivel y lo normal que tenga continuidad en estos últimos partidos porque los necesitamos y ya antes de la lesión estaba en un gran momento».



Jagoba Arrasate calificó como «atractivo», el partido ante el Real Valladolid por tratarse de un «derbi» ante un rival con «con buenos jugadores y con un buen entrenador», un equipo que ha cambiado «un poco el estilo, comenzaron la Liga con un fútbol de más propuesta, de tener más el balón y ahora son más verticales, no tienen tanta elaboración pero tienen jugadores que van bien al espacio y que tienen gol». El técnico rojillo no obvió que los albivioletas necesitan los tres puntos para engancharse al play off aunque «para eso estamos nosotros también, para evitar eso». «Es verdad que es un buen equipo, con una afición de Primera División, vienen de estar en Primera mucho tiempo y quieren regresar a esa categoría y para eso necesitan ganar. Yo entiendo eso», expresó.