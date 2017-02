Arrasate: "La derrota me parece justa"

El entrenador del Numancia, Jagoba Arrasate, destacaba que «viendo el encuentro y analizando los noventa minutos, la verdad es que la derrota del Numancia me parece justa», toda vez que los locales estuvieron bien y aprovecharon sus ocasiones.



«El Nàstic ha entrado bien en el encuentro, nos ha presionado y nos ha creado peligro como en esa oportunidad de Emaná, pero después tuvimos nosotros unos buenos minutos en el final de la primera parte. Hemos creado peligro, pero no hemos aprovechado las oportunidades de gol. Nada más empezar el segundo periodo ellos sí convirtieron la primera que tuvieron, y a partir de ese momento el Nàstic de Tarragona se ha armado bien en defensa. Tú ahí dominas el juego, pero estás abierto a que te lleguen en las contras y te puedan hacer un segundo tanto, que es lo que ha sucedido en el tramo final», comento Arrasate.



El máximo responsable técnico del Numancia de Soria comentaba: «Ya sabemos cómo es la Segunda. El Nàstic tiene una gran plantilla, un grupo de jugadores con bastante calidad, a los que sólo les falta encadenar algunos resultados positivos. Serán competitivos hasta el final de la temporada». Arrasate reconocía que «no hemos estado finos, en parte porque el equipo local no nos ha dejado. El fútbol te pone en tu sitio muy rápido y a día de hoy el Numancia es un equipo que tiene 36 puntos en la tabla, y nuestro único objetivo tiene que ser llegar a los cincuenta. Nada más».

Por su parte, era un hombre feliz Juan Merino, el técnico andaluz del Nàstic de Tarragona al final del encuentro, indicando que «siempre que se gana, reconforta. Y más en nuestra situación. El partido de hoy (por ayer), y el resultado es una recompensa al trabajo de los chavales durante la semana. Esta situación clasificatoria del equipo es una losa, y cualquier detalle negativo, por pequeño que sea, se magnifica».



Comentaba Merino que «este grupo de jugadores está capacitado para jugar mejor, y mostrar que es buen equipo en el nivel de Segunda. Tenemos rachas donde sí alcanzamos cierta fluidez en el juego, pero el adversario también juega. Esta victoria es una gran recompensa para nosotros ya que salimos del farolillo rojo de la tabla, que era nuestro primer objetivo».



El entrenador del Nàstic de Tarragona destacó que «el Numancia ha hecho las cosas muy bien desde el minuto quince hasta el descanso. Es un equipo que, de los últimos siete encuentros, había ganado cinco y eso es un hecho a valorar. Nos han presionado muy bien y nos han robado muchos balones en el centro del campo. En el segundo periodo mejoramos y las cosas se nos han puesto pronto de cara». Merino aseveraba: «En Segunda es muy complicado que un equipo adversario no te llegue, no te haga ocasiones de gol. Estamos trabajando para superar esa intranquilidad. En el segundo periodo, con el uno a cero nos metimos algo atrás pero el Numancia, aunque dominó, no nos generó peligro».