Arrasate, con los justos

El C.D. Numancia llega al encuentro ante el Girona de mañana domingo diezmado por las bajas ya que hasta un total de siete efectivos no podrán entrar en los planes del Jagoba Arrasate. El entrenador rojillo se lamentaba de estas ausencias y adelantaba que hasta cuatro jugadores del filial estarán en la lista de convocados. A pesar de estos contratiempos, el míster vasco del Numancia aseguraba en su comparecencia ante los medios de comunicación que «nunca me he quejado de las bajas y no lo voy a hacer ahora».

Las ausencias numantinas ante el Girona de Machín, además de las ya conocidas de Manu del Moral, Ripa y el sancionado Carlos Gutiérrez, serán las de Julio Álvarez, Kike Sola, Jairo y Escassi. Estos dos últimos futbolistas serían los que podrían tener alguna opción de estar en la citación, aunque por las palabras de Arrasate las posibilidades son mínimas teniendo en cuenta que «Escassi y Jairo no tienen buenas sensaciones. El Girona es uno de los rivales más físicos y no jugaremos con gente al 80 por ciento».

El técnico de Berriatua, que sólo recupera a Marc Pedraza con respecto al encuentro del pasado lunes ante el Sevilla Atlético, confían en los hombres que tendrá disponibles para el choque que arrancará mañana desde las 18.00 horas. «Sacaremos un once competitivo y tendremos opciones de ganar», afirmaba. Respecto al once, Arrasate únicamente reconocía que Dani Calvo y Pedro Orfila formarán la pareja de centrales.

En el centro del campo también parecen fijos tanto Íñigo Pérez como Galarreta, mientras que las dudas llegan en la punta del ataque al no poder contar con ninguno de los delanteros centros de la plantilla. Todo indica que Pablo Valcarce será el elegido en vanguardia, aunque Arrasate también hablaba de las opciones de Dani Nieto y del canterano Binke.

Además del delantero Binke, los futbolistas del Numancia B que formarán parte de la convocatoria serán el defensa central Pomareta, el lateral derecho Silva y el banda izquierda Madrigal.

Al margen de la larga lista de jugadores damnificados, la realidad dice que el Numancia necesita sumar la victoria para poner fin a una racha negativa de siete jornadas sin ganar. «Necesitamos sumar de tres en tres», apuntaba el preparador numantino, quien ponía en valor las cuatro semanas en las que su equipo lleva sumando de forma consecutiva.

Arrasate se acordaba en la rueda de prensa del encuentro de la primera vuelta en el campo de Montilivi en el que el Girona goleaba a los sorianos. «El Girona nos pasó por encima allí. Tenemos que cambiar cosas con respecto a aquel partido y no nos tenemos que acordar de los que no están», señalaba el vizcaíno.

La victoria del Numancia se antoja como fundamental para sus intereses de poner tierra por medio sobre el descenso. «Estamos a cuatro puntos del descenso, pero estamos undécimos en la tabla. Hay muchos equipos en el ajo y somos optimistas», afirmaba Arrasate, quien añadía que «son siete partidos sin ganar, pero también son cuatro sin perder. Necesitamos ganar y lo vamos a intentar». El entrenador numantino espera que su equipo se reponga a las adversidades para conseguir una victoria que supondría un salto importante en la clasificación de la categoría de plata.