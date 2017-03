Arrasate: «Importante romper con la mala dinámica»

«Era importante romper la mala dinámica, nos ha costado al inicio pero hemos ido a más, hemos estado cerca de hacer el gol, no nos preocupaba la falta de gol porque generábamos ocasiones y hoy hemos tenido cuatro o cinco buenas, estoy contento con el partido por muchos momentos hemos superado al rival». Con estas palabras el entrenador del C.D. Numancia, Jagoba Arrasate, comenzaba a valorar la actuación de su equipo ante el Oviedo. «Los últimos 10 minutos ha sido más abierto, debemos valorar el punto», continuaba el técnico vasco. En su comparecencia ante los medios de comunicación Arrasate también se refería a la lesión de Manu del Moral e indicaba que «Manu al golpear…no sé..se hace fuerza, parece algo importante en el cuádriceps, vamos a esperar pero casi seguro lo vamos a perder para mucho tiempo». Hay que intentar siempre algo que mejore y Dani tiene chispa, lo hemos metido en el enganche y es cierto que Julio ayuda a sumar el punto. Capilla suma bien con Galarreta, ha estado bien, llevaba tiempo y hemos optado por quitarlo, se ha compenetrado bien. Hay que animar a Jairo y mimarle ahora está él y Kike y levantarse y entrenar, contamos con ellos y debemos darles confianza, con confianza y cariño es más fácil todo».

Hierro

«La conclusión es que ha sido un partido igualado y disputado. Sabíamos que a nivel local ellos aquí suman puntos, es un equipo difícil de contrarrestar con gente que juega bien y llegadas por fuera». Estas fueron las primeras palabras de Fernando Hierro, entrenador del Real Oviedo, en su comparecencia ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Los Pajaritos. El preparador del conjunto asturiano continuó analizando el choque e indicaba que «fue una primera parte sin muchas oportunidades para los dos y luego si que han dado un palo y la que han sacado en la línea igualado. Podía haber quedado así o decantarse por un pequeño detalle». Hierro se mostraba crítico con su equipo al señalar que «nos ha faltado un poco de tranquilidad con el balón en algunas fases, encadenar pases y posesiones más largas. Su plan era hacer una presión alta. Deberíamos haber tenido más tranquilidad pero es difícil en los últimos 15 minutos. Cada uno con su personalidad y este campo no es fácil para nadie. Posiblemente me deja mejores sensaciones defensivas que ofensivas, hemos sido disciplinados. Perdíamos el baló demasiado pronto». El Oviedo sigue en racha ya que desde finales de enero no conoce la derrota.