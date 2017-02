Arrasate: "Hemos sufrido hasta el final"

El técnico vasco del conjunto numantino, Jagoba Arrasate, resumía el encuentro diciendo que «han entrado ellos mejor al partido, se han hecho acreedores al gol y poco a poco nos hemos ido soltando y cada vez mejor. Hemos tenido la suerte de empatar en una jugada de estrategia y a partir de ahí el partido ha estado parejo».



«En la segunda parte hemos tenido nada más empezar el ponernos por delante y luego ellos se han volcado, han hecho cambios defensivos, había espacios a la espalda, hemos hecho los dos goles pero hemos sufrido hasta el último instante», añadía. Arrasate explicaba que «sabíamos que para ganar aquí hay que sufrir, trabajar mucho y así era la única forma de ganar aquí ya que sólo habían encajado 3 goles en toda la Liga y sólo habían perdido un partido aquí, es un campo complicado». Sobre los objetivos del equipo dijo que «hay que ir paso a paso, hay que aprovechar esta inercia positiva. Antes estos partidos no los ganábamos y hoy (por ayer) aunque el Alcorcón nos ha apretado mucho hemos podido ganar. Llevamos dos victorias seguidas, nos ponemos con 33 y ahora hay que ver el siguiente para ver en que nos vamos a posicionar y saber a qué podemos aspirar. Estamos pensando más en el día a día y que la afición se ilusione es algo bonito». Sobre Julio Álvarez dijo que «estaba enchufado, creo que está mejor que nunca».

JULIO VELÁZQUEZ

El técnico del conjunto amarillo comentó que fueron dos los factores que afectaron al encuentro, uno de ellos la actuación del colegiado del choque. «Ha sido el peor partido desde que estoy aquí y el partido ha tenido dos factores, el primero es que nosotros les hemos metido a ellos en el partido y luego aunque no suelo hablar, pero hoy (por ayer) estoy jodido y me apetece, han sido las decisiones arbitrales que les han metido en ellos en el partido».



«El inicio de partido no ha sido malo, nos han anulado un gol legal de David Navarro. Aun así nos hemos conseguido adelantar y el gol de ellos es una falta de concentración nuestra en una falta, sacan rápido, no estamos atentos, les dejamos y les regalamos el saque de esquina» añadía Julio Velázquez quien explicaba que «el segundo gol de ellos es una falta de atención absoluta porque concedemos el pase por fuera». Expresaba que «luego no nos han pitado un penalti por mano que me parece que es penalti. Dicho esto no hemos jugado bien para ganar, se pueden salvar los primeros 25 minutos donde el equipo ha sido lo que suele ser en casa pero luego entre que nosotros no hemos estado al nivel de atención y concentración que exige el encuentro y las decisiones arbitrales al final el encuentro se ha decantado del lado de ellos». «Creo en la justicia pero el partido lo primero lo perdemos porque no hemos estado bien, ni con los niveles de atención y concentración que exige el encuentro pero a eso se suma las decisiones arbitrales que nos han reventado», finalizó.