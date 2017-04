Arrasate: "Hemos sido superiores en la primera parte"

Jagoba Arrasate era un técnico feliz tras romper al fin la mala racha de ocho jornadas sin ganar. El técnico de los sorianos analizaba así la contienda: «Dentro del partido ha habido más de un partido. Hemos sido superiores en la primera parte, pero con el cambio de dibujo en la segunda parte, ellos han acumulado mucha gente arriba y han estado cerca de ganar el partido. Hemos sufrido cuando han echado la gente arriba».



«No sólo es Dorca el que le falta al Elche en el centro del campo. Tienen muchas bajas en una misma posición y nosotros ahí somos fuertes. Ellos han decidido acumular más gente arriba y nos han generado mas peligro pero es normal que acusen las bajas de tantos centrocampistas», destacaba.



Jagoba Arrasate valoraba y mucho la victoria conseguida en el Martínez Valero ya que «llevábamos ocho partidos sin ganar y era importante para nosotros. Nos ponemos ahora con 43 puntos en la tabla clasificatoria y nos distanciamos de la parte baja, por lo que estamos muy contentos». En cuanto al hecho de hacer tres dianas lejos de Soria, el técnico rojillo dijo que «llevábamos también mucho tiempo sin hacer gol, y hoy (por ayer) las dos primeras han sido claras y no las hemos metido, pero hoy (por ayer), nos llevamos tres goles fuera de casa y eso es importante».

ALBERTO TORIL

José Alberto Toril, técnico del Elche, destacaba tras el encuentro y después del marcador de 1-3 para el Numancia que «es una derrota dolorosa. El Numancia ha sido superior en todas las facetas del juego. Nos ha superado el partido desde el comienzo».



Sobre la baja de Dorca, indicaba que «los que han salido han intentado hacerlo bien, pero no hemos estado acertados. No hemos hecho un buen partido, no hay ningún pero a la victoria del Numancia. Hemos jugado con más ímpetu que fútbol y así hemos tenido oportunidades de empatar cuando nos pusimos con el uno a dos, pero era muy difícil».



En cuanto a la nueva ubicación de José Ángel, ayer en el doble pivote de la medular, el técnico de los franjiverdes destacaba que «José Ángel ha jugado ahí en Primera Division muchos partidos, pero a veces no estás acertado. No hemos estado bien y no sólo en el centro de campo. El contrario nos ha superado, hemos estado imprecisos y no hemos tenido posesión de balón». Toril recalcaba que «estoy fastidiado por la derrota, porque no hemos ofrecido una buena imagen. No podemos lamentarnos, y ya tenemos que pensar en el siguiente encuentro. Me ha gustado mucho el partido que ha hecho Caballaero. No es fácil para un jugador joven salir en el momento que ha salido y ha hecho un buen partido».