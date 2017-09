Arrasate: "Hemos estado acertados"

El entrenador del Numancia, Jagoba Arrasate, se mostraba «contento por el resultado y por pasar ronda», aunque reconoció que el partido fue muy igualado y que los locales tuvieron sus opciones. «Entiendo que el Oviedo esté enfadado porque ha tenido opciones de hacer algún gol», afirmó. «Nosotros hemos acertado y ellos la más clara del partido, el penalti de Linares, la han echado arriba», comentó, recalcando que «hemos tenido ese acierto que hace falta también en el fútbol para ganar y más en este tipo de campos, que es complicado ganar».



Arrasate valoró que «hemos tenido una buena entrada al partido», señalando que «antes del gol ya hemos tenido una ocasión de Nacho». Tras el tanto de Marc Mateu «es verdad que hemos tenido minutos donde hemos sufrido», aunque luego «al final del primer tiempo se ha igualado un poquito», el duelo. Para el técnico del Numancia el segundo tiempo fue «un poquito lo que esperábamos», planteando «un partido más de repliegue» y con el cuadro local buscando el empate. «Sabíamos que nos iban a apretar, han tenido la opción del penalti, no han tenido acierto», comentó Arrasate, que lamentó que sus pupilos no fueron capaces de sentenciar para tener un final más tranquilo. «El partido al final se ha abierto mucho y hemos tenido opciones de contra también que no hemos llevado bien o nos ha faltado el último pase», concluyó.



Por su parte, Juan Antonio Anquela, no puso reparos a la derrota. «No es una pena, no», respondía el técnico. «Hay que ver por qué pasan las cosas y nosotros hemos salido dormidos, no ha sido un inicio bueno. El rival salió mejor e hizo gol», explicaba el entrenador azul. Anquela no quiso escudarse en las bajas que tenía en el equipo. «Me hubiese gustado poder contar con más gente, pero no pudo ser», se limitó a explicar el entrenador, que afirmaba que «En líneas generales no hemos competido mal y hemos tenido opciones para empatar. Incluso en algunos momentos de la primera parte hemos jugado bastante bien».



Pero el pecado estuvo en el mal inicio: “Hemos entrado pasivos, sin saber por dónde meter mano al partido y eso el rival lo ha detectado. Además volvimos a hacer cosas raras en el balón parado», aseguró el preparador jiennense.



GUILLERMO, INDISPUESTO

Jagoba Arrasate tuvo que cambiar de planes en Oviedo. El técnico rojillo no pudo contar con Guillermo para la punta de ataque toda vez que el ariete bilbaíno sufrió una indisposición acompañado de proceso febril que le impidió ser de la partida. La baja condicionó el once de Arrasate y también la convocatoria ya que el jugador tampoco estaba en la banquillo. La de ayer era una buena oportunidad para que Guillermo, al igual que el resto de compañeros que han participado menos en Liga, cogieran minutos de competición de cara a una futura oportunidad sobre el terreno de juego. El atacante bilbaíno debutó en la primera jornada ante el Huesca y, aunque estuvo poco tiempo sobre el césped, pudo demostrar el peligro que lleva sobre el área contraria al enviar un balón al palo tras un pase en profundidad de Diamanka a la espalda de la defensa.