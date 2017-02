Arrasate: "Hay que ser intensos, no dejarles jugar"

El técnico del C.D. Numancia, Jagoba Arrasate, no esconde que su equipo está «ilusionado» por conseguir la cuarta victoria consecutiva y hacerlo sin tener en cuenta el puesto en la clasificación. El vizcaíno expresó que no será fácil conseguirlo ante un Nástic que es colista pero que solo ha perdido un partido desde la llegada de Juan Merino. «La clave será ser intensos, no dejarles jugar, tener el balón, ser sólidos en defensa y no perder de vista la portería rival», apuntó.



El objetivo rojillo es lograr la cuarta victoria consecutiva de la temporada y entrar en la historia de la entidad toda vez que no se logran cuatro triunfos seguidos desde la temporada 03-04. «Queremos conseguir la cuarta victoria seguida sabiendo que es difícil. El equipo está ilusionado y después de más de diez años que no se consigue y cuando estás en un club, ya sea como jugador o entrenador, siempre quieres escribir una corta historia y ojalá logremos esa cuarta victoria», indicó.



Jagoba Arrasate indicó que no se trata de un partido trampa ya que «sabemos muy bien dónde vamos». «Vamos a la casa del colista, tiene una gran plantilla y una necesidad máxima. Sabemos lo que nos vamos a encontrar y, si no ganamos, no será por relajación, será porque han sido mejores o no hemos tenido acierto. En este sentido el equipo está concienciado de dónde vamos», añadió el preparador numantino.



El vizcaíno, que apuntó que sólo hará un cambio en el once, reiteró que su equipo está en un buen momento, una situación que «tenemos que aprovechar». «Hemos ganado tres partidos seguidos y nos ha costado pero también es cierto que si hacemos las cosas bien no tenemos que mirar tanto al rival y esa es la idea», aclaró. El máximo responsable del banquillo soriano no escondió que ese buen momento ha permitido a su equipo minimizar a rivales como Getafe o Reus además de hacer un gran encuentro ante el Levante. «Si seguimos por esa línea todo será más fácil y ojalá se repita pero sabemos de las dificultades, jugamos ante un rival necesitado que tiene una gran plantilla», indicó para expresar que el Nástic tiene un estilo definido que es «jugar por fuera y llegar al área» y puntualizando que con Merino solo han perdido un partido espera que hoy pierda el segundo.