Arrasate: "Hay que ponernos las pilas para mirar más hacia arriba que hacia abajo"

El técnico del Numancia, Jagoba Arrasate, no escondió ayer que el encuentro de hoy es «muy importante», por el puesto que ocupa el rival, por superar los 40 puntos así como por marcar distancias sobre el descenso y «terminar con la sequía de gol», que arrastra el equipo. «Tenemos que ponernos las pilas, ganar y dar ese salto para ponernos con 41 puntos y mirar más hacia arriba que hacia abajo», expresó para reconocer que «si perdemos nos metemos en un lío».



El técnico numantino, que confirmó que regresará al sistema habitual y que jugarán los que lo están haciendo de forma habitual en casa, indicó que la segunda parte ante el Oviedo es el camino a seguir ya que «con eso será más fácil», sin obviar que «en el fútbol la eficacia es muy importante». En este sentido, significó que deberán hacer «un partido completo» ante un rival «que es muy bueno y con buenos futbolistas». «Tenemos que llevar la iniciativa, jugar en campo rival, generar situaciones y, a la vez, defender bien porque si no lo hacemos seguro que aparecen los jugadores de calidad que tienen», admitió.



El preparador vizcaíno indicó que su equipo no estaba tan tenso como con ganas de afrontar el encuentro toda vez que en los últimos dos partidos en los que se estuvo más cerca que el rival de ganar. «A la gente la veo con ganas de que llegue el partido de mañana, más que tensos», recalcó para no esconder que «ganar significaría dar un salto en un montón de aspectos». Profundizando un poco más en el rival de esta tarde, Jagoba Arrasate señalaba: «El otro día se comen al Oviedo, tienen grandísimos futbolistas. Nadie se fía del Rayo. Es una obviedad que está abajo, es una obviedad que fuera le está costando pero vienen de hacer un gran encuentro, con Míchel están mejor y para que no aparezca el Rayo tenemos que estar nosotros bien. Confianza cero con el Rayo».



Entre esos grandes jugadores está Roberto Trashorras quien tendrá su ‘batalla’ particular con Julio Álvarez por liderar a su equipo sobre el verde y que, a buen seguro, harán disfrutar a los aficionados. «Son dos jugadores que han estado en Primera, los dos llevan el diez, capitanes, llevan el peso del partido. No es fácil ver un partido con dos jugadores así y se va a ver. Creo que el público lo va a disfrutar y firmo que sea con en la primera vuelta, que Julio esté mejor que Trashorras», apuntó.