Arrasate: «Generar ilusión es muy importante»

«Cuando estamos bien hay que aprovecharlo y el equipo está bien. El inicio me ha parecido abierto y podía haber gol en cualquier portería pero hemos ido a más, contento con el resultado y las acciones por cómo ha comenzado el equipo la temporada». Así iniciaba Arrasate su comparecencia de prensa. «Los dos equipos somos buenos en transiciones y cuando nos hemos expuesto nos podíamos complicar, en la segunda mitad hemos atacado bien, la única pega es no cerrar el resultado. Qué le vamos a decir a Pablo, animarlo, el portero ha hecho grandes intervenciones también, animarlo a él y a todos». Sobre la sustitución de Markel en el descanso indicaba que «el cambio de Markel es decisión técnica, creo que tenía dificultades, seguiremos apoyando al chaval que nos dará mucho, tenemos buenos laterales este año». «Los goles de Manu llegarán, esto es cuestión de rachas, ahora es Pere y luego llegarán otros, lo importante es generar. No necesitamos elaborar tanto como el año pasado, tenemos gente más vertical y no es fácil marcar para los defensores, el equipo está cómodo y gana el espacio, en tres partidos hemos generado muchas ocasiones. Es importante generar ilusión, somos un motor que ilusiona a la gente y a nosotros mismos pero acaba de empezar. Los puntos son importantes y las sensaciones también».

Ramis

«La primera mitad igualada en cuanto a situaciones de gol, algo más claras nuestras, en cuanto a la intensidad defensiva débil con un equipo que hace muchas transiciones. En la segunda parte queríamos empujar más pero se ha traducido en menos ocasiones de gol. Hemos tenido muchas pérdidas de balón que ellos explotan bien y en un balón perdido se ha definido el partido. Si hubiéramos tenido más ganas de ganar el partido lo hubiéramos hecho». Así valoraba Ramis el partido. «No ha sido bajón de rendimiento. Ellos han llevado sus líneas a otra parte del campo y no hemos finalizado las acciones y eso se traduce en transición, con más peligrosidad por su parte», añadía. «Veíamos con Motta que nos hacían daño y nos ganaban la espalda y hemos decidido modificar eso. Todas las llegadas de buenos jugadores suman y ayudan. Tienen ganas de participar y saben la idea del equipo, mimbres hay para tener recursos». «No me sorprende el inicio de temporada del Numancia, todos tendremos momentos buenos y malos, llevamos tres jornadas y es pronto para hacer valoraciones a largo plazo, pero empieza a dejar tintes, mantener una línea e inercia de continuidad en el juego. Nosotros tenemos la idea de juego y se nos ha ido en algún momento del partido. No me ha sorprendido Diamanka, él ha sido honesto con nosotros y yo con él, me alegro que tenga minutos».