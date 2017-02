Arrasate: «Fuimos los dueños del balón»

Jagoba Arrasate, entrenador del C.D. Numancia, comparecía en sala de prensa con la satisfacción de los tres puntos conseguidos: «Estamos en un buen momento y lo hemos refrendado con resultados, hoy hemos minimizado al rival, el equipo ha hecho un buen partido, la gente se lleva una alegría, se contagia de lo que estamos haciendo y entre todos somos más fuertes. Pocas veces he visto al Reus sufrir tanto porque hemos monopolizado la pelota, la pena es no haber hecho el dos a cero, hemos concedido media ocasión, el equipo defensivamente es más fiable». Sobre la lesión de Íñigo Pérez indicó que «lleva mucho tute, tiene molestias y aunque creo que no es nada habrá que esperar a mañana (hoy)». Sobre el gol de Jairo «me alegro por Jairo, el delantero trabaja para el gol, ha hecho un buen tanto y eso le liberará». Respecto al rival, un equipo que llegaba a Soria con una buena racha de resultados. «El Reus intenta jugar, tiene al jugador que más pases da de la categoría y según vas dando pasos el rival te respeta, hemos llevado la iniciativa y si los rivales no están bien es porque lo estamos nosotros. Me gusta el equipo desde hace tiempo pero si no ganas no vale de nada lo que pueda pensar, la gente se enchufa y la gente con el uno a cero se ha volcado porque sabe que el equipo lo necesita. Antes con un gol no nos daba para ganar el partido, ahora sí».

Natxo González

No nos hemos encontrado cómodos desde el principio, el rival han sido superior desde el principio y se ha jugado a lo que ellos querían, ha sido así hasta el final». Con estas palabras el entrenador del Reus, Natxo González, analizaba un partido en el que su equipo nunca dio sensación de poder sumar algo positivo en Los Pajaritos. «Es verdad que ha habido algunas acciones que ellos han podido finiquitar el partido y te mantienen vivo pero aunque hubiéramos jugado durante tres días no habríamos ganado. Ellos están en su mejor momento y nosotros en el peor», señalaba el preparador de la escuadra catalana. «Hemos sido inferiores a nivel individual, en los duelos y a nivel táctico. La única forma de equilibrar el partido era con balón, no hemos dado buena salida al balón, pérdidas y pelotazo y eso ahí no sabemos». Sobre el Numancia y la impresión que le causó comentaba que «ellos no pierden desde el 22 de octubre y si miramos los goles que han metido en los primeros minutos...lo sabíamos, su gol ha sido contra el portero y no podemos cometer errores de ese tipo, no estamos en nuestro mejor momento. Se hace todo más cuesta arriba. Hay que retomar regularidad en el juego». Natxo González no puso ni un pero a la derrota de su equipo en Los Pajaritos.