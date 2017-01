Arrasate: "Estamos satisfechos con el trabajo, con el punto no"

El técnico del C.D. Numancia, Jagoba Arrasate, se mostró satisfecho con el trabajo realizado por su equipo pero no así por el punto cosechado. El entrenador rojillo, que consideró que su equipo defensivamente actuó a gran nivel, expresó que su equipo tuvo ocasiones claras para ganar.



Arrasate apuntaba a la finalización del choque: «Estamos satisfechos con el trabajo, con el punto no. El Huesca se va satisfecho y nosotros no, con eso está todo resumido». Añadía el técnico numantino que «atacar el área helada nos daba ventaja y en la segunda parte nos ha costado más.

Defensivamente hemos concedido poco pero cuando no hay acierto no se puede ganar».

«Ellos han sido más prácticos en el primer tiempo, el sorteo de campos no nos ha ayudado, luego nos ha costado porque se han juntado, han dado un paso al frente pero si analizamos el partido hemos tenido tres o cuatro claras, defensivamente hemos estado a un nivel alto. Es complicado jugar en algunas condiciones y también con algunas decisiones pero tenemos que ver en qué mejorar, si miramos al árbitros nos cabrea pero eso lo tenemos que dejar al margen. En la segunda parte Marc ha centrado menos, luego alguna arrancada de Nacho pero en la primera parte hemos estado con las ideas más claras. Creo que hoy (por ayer) podíamos haber ganado», concluía.

LA OPINIÓN DE ANQUELA

El técnico del Huesca, Juan Antonio Anquela, reconocía que su equipo no había estado tan lúcido como en otros partidos y que el Numancia había tenido las mejores ocasiones la primera parte estando su arquero acertado a la hora de detener las mismas en un partido en el que apenas pasaron apuros defensivos en la segunda parte.



El extécnico rojillo señalaba al final de los 90 minutos: «Somos ambiciosos y queremos más pero no hemos hecho para más de un punto. Ha sido un partido trabado y difícil, en la primera parte ellos tuvieron la ocasión más claras».



Anquela reconocía que el punto para ellos era bueno ante un rival serio como es el C.D. Numancia: «Para nosotros el punto nos viene bien porque no hemos jugado como generalmente hacemos. Hoy (por ayer), hemos tenido fortuna y el portero ha estado acertado varias veces y en la segunda parte apenas hemos tenido problemas defensivos y hemos ido a más, es importante no encajar pero hoy (por ayer) de medio campo hacia adelante no hemos estado lúcidos. El partido ha sido bastante feo y trabado y hay que ver las condiciones pero no es fácil jugar ahí. Ellos aprietan y nosotros también, hemos estado los dos equipos serios atrás y por eso el empate».