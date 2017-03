Arrasate: "El Zaragoza ha sido superior"

La primera pregunta a Jagoba Arrasate fue si el equipo había echado demasiado de menos a Íñigo Pérez, a lo que el técnico contestó que «cuando pierdes siempre nos acordamos de los que no están, pero eso no es excusa. Creo que hoy (por ayer) el Zaragoza ha sido superior y hay que reconocerlo y felicitar al rival. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y mejorando».



El técnico del Numancia comentaba también que «tenemos 36 puntos y hay que seguir sumando porque aquí todo el mundo aprieta. Es verdad que estamos en una mala dinámica y lo que queremos ahora es que llegue el sábado cuanto antes para intentar romper esta mala racha, pero tenemos que hacer las cosas mejor».



Analizando el encuentro, Arrasate insistía en que «el Zaragoza ha sido superior en el acierto porque con el 0-0 hemos podido adelantarnos en el marcador, pero han sido ellos los que han conseguido aprovechar su ocasión y marcar el primero. Y luego, la jugada del penalti nos hace mucho daño porque a partir de ahí el Zaragoza juega a lo que quiere. En el segundo tiempo lo hemos intentado, pero ha sido un querer y no poder. Creo que ha habido fases en las que hemos estado bien, pero a partir del 2-0 el Zaragoza ha sido superior». «Es un momento jodido para todos y a la afición hay que decirles que nos levantaremos y que seguro que volverán a estar orgullosos de este equipo», concluyó.

RAÚL AGNÉ

Raúl Agné, técnico del Real Zaragoza, aseguraba que su equipo «ha sido superior a partir del 1-0 y además lo hemos hecho jugando bien, como queremos hacerlo, teniendo el balón, con jugadores importantes en permanente participación en el juego de creación, con todo el mundo asumiendo su rol. Hoy (por ayer), nos ha salido y de una vez por todas hemos conseguido ganar y ademas haciendo un buen partido y siendo mejores que el rival».



Además, Agné se mostraba doblemente satisfecho «por haber conseguido dejar la portería a cero, que también es importante. No siempre ganarás por 3-0 y el equipo debe aprender a cerrar bien los partidos después de adelantarse en el marcador. Hoy (por ayer), si que lo hemos hecho y además lo hemos hecho desde el ataque, porque incluso los cambios han tenido carácter ofensivo. Han sido gente de ataque por gente de ataque porque queríamos hacer mas goles».



Respecto a los cambios, especialmente el de Javi Ros, muy protestado por la grada, Raúl Agné aclaraba que «la grada tiene derecho a expresar su opinión, pero el cambio no ha sido por una cuestión táctica si no porque Javi Ros estaba tocado y tal y como estaba el partido no queríamos arriesgar. Por eso le hemos cambiado». El conjunto maño lograba ayer su primera victoria de 2017 en su estadio, una victoria que le aleja de la zona baja de la tabla y le sitúa en una zona relativamente tranquila con seis puntos de ventaja sobre el descenso.