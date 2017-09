Arrasate: "El Reus ha ganado con justicia"

El entrenador del Numancia, Jagoba Arrasate, no ponía reparos a la derrota de su equipo al considerar que el conjunto local había sido mejor. El técnico admitía que lo sucedido ayer debía servir como apredizaje para próximos encuentros de la temporada.



Analizaba el técnico vizcaíno el partido jugado por su equipo en Reus y no tenía reparo en admitir que «creo que el Reus ha sido superior al Numancia y por tanto han ganado con justicia. Han jugado mejor que nosotros. Nos ha costado elaborar el juego porque no teníamos continuidad, mientras que ellos sí que han tenido ritmo y han jugado a enviar balones largos a Máyor, que nos ha creado muchos problemas».



Arrasate reconoció que su equipo había cometido errores en varias fases del encuentro y que no había estado brillante como sí había ocurrido en partidos anteriores: «En su gol hemos defendido mal y hay que reconocer su mérito. En la segunda parte sólo hemos colgado muchos balones y nada más. Tenemos que espabilar porque así no haremos nada. El equipo hoy no ha encontrado su línea de juego, ha estado espeso y le ha faltado fluidez, No es el Numancia que queremos y esto nos ha de servir para no cometer los mismos errores en los próximos partidos».

LA OPINIÓN DE LÓPEZ GARAI

Aritz López Garai, entrenador del Reus, no escondía su satisfacción por haber logrado su primer triunfo de la temporada y mostraba lo paradógico del fútbol ya que su equipo, en el día que menos ocasiones había generado, conseguía llevarse los tres puntos. Aseguraba que el partido había tenido una gran carga de tensión por lo incierto del resultado: «Hemos sufrido, pero los chicos lo han merecido por el trabajo que han desarrollado. Estoy contento por ellos, he suspirado porque me he quedado tranquilo por los jugadores que han merecido la victoria. El fútbol es así, el día que tenemos menos acciones de gol nos llevamos los tres puntos. Las pocas oportunidades que ha tenido el Numancia ha sido mérito nuestro para contrarrestar un gran equipo que tiene mucha experiencia en esta categoría y que es muy difícil de doblegar. En todo caso ha sido más mérito nuestro que demérito de ellos».



Reconoció que el triunfo les hacia muy felices porque además significaba el primer triunfo del técnico vasco con el equipo rojinegro: «Desde fuera se pasa peor, pero ahora es un momento para estar feliz porque hemos logrado la primera victoria de la temporada y es importante. Ofensivamente tenemos que dar más, aunque nos vamos pareciendo al equipo que queremos ser».