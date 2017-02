Arrasate: "El objetivo es escalar posiciones"

El técnico numantino Jagoba Arrasate reconoce que su equipo ha sufrido una evolución y que eso se traduce en las sensaciones que está ofreciendo, sensaciones que se quieren refrendar con resultados lejos de Los Pajaritos. En este sentido indicó que, sin olvidarse del descenso, se marcan objetivos ambiciosos, estar de mitad de la tabla hacía adelante «e ir escalando posiciones».



Tras los partidos de enero el equipo se ha alejado del descenso, ahora a seis puntos, y acercado a la promoción. Arrasate señalaba ayer que, pese a la distancia, esa zona de descenso no está olvidada: «No, este año no hay ningún equipo descolgado. Igual que estamos a cuatro del play off y la gente quiere mirar adelante, de reojo hay que mirar atrás porque estamos a seis puntos. Sobre todo, más que la clasificación, lo que queremos es seguir con las sensaciones, seguir sumando y cuánto más sumemos, si nos escapamos de abajo, es sinónimo de meternos arriba porque hay mucha igualdad. Ahora mismo no miramos arriba o abajo, miramos al frente al partido de mañana (por hoy)». Arrasate añadía no obstante que son ambiciosos y quieren mirar arriba ahora que la clasificación se irá partiendo: «Queremos estar en esa posición que nos opte a tener objetivos ambiciosos a final de temporada. Por primera vez estamos en la parte izquierda de la tabla y ahora el objetivo es ir escalando posiciones».



Para escalar esas posiciones hay que ganar también a domicilio. Eso pasa por el partido de hoy en Alcorcón donde «tendremos que dar nuestra mejor versión porque el rival está en alza y en casa está intratable. Tenemos 30 puntos y queremos tener 33».



El técnico rojillo indicó que su equipo está en un buen momento pero no obvió que el de hoy es un rival difícil porque en Santo Domingo «todos los rivales parecen malos, el Alcorcón minimiza al rival». «Ellos se exponen poco, juegan directo y aprietan bien, cogen segundos balones, caídas. Intentan jugar en campo rival y al final te exigen, te asfixian y no te dejan jugar. Tenemos que sacudirnos esa presión, tener el balón, tener claro qué hacer con el balón y también buscar la portería rival porque si nos quedamos en nuestro campo el partido se va a hacer muy largo», añadió el técnico.

"NOS HEMOS MOVIDO Y REFORZADO BIEN"

Jagoba Arrasate consideró que el club se ha «reforzado bien», en el mercado invernal y no escondió que no será fácil gestionar un grupo que sale ganando.



El técnico indicó que Saizar llegó porque preocupaba la Copa de África y añadió que Casado es un jugador «preparado» que ya está aportando mucho en el día a día. «Han llegado dos jugadores en ataque y es verdad que metemos goles pero a veces al ataque se le gasta la punta, necesitamos chispa y nos hemos reforzado bien con Dani y Kike. Ahora hay un mayor abanico de posibilidades, no es fácil la gestión pero dentro de la competitividad el que sale ganando es el equipo», añadió.



Finalmente no llegó el central y al respecto Arrasate indicaba que «no vamos a traer un central por traer», reconociendo que se había hecho alguna gestión que no se pudo dar y añadió que en este apartado el equipo ha evolucionado y concede menos por lo que era optimista al respecto.