Arrasate: «El equipo mereció una ventaja más amplia»

El entrenador del C.D. Numancia, Jagoba Arrasate, comparecía en la sala de prensa de Los Pajaritos con la lógica satisfacción de haber conseguido los tres puntos desplegando un buen juego por parte de su equipo. El vasco era una persona feliz y valoraba la victoria. «Me quedo con que hemos llegado a los 30 puntos en enero y damos valor al partido que hemos hecho y el rival que teníamos delante. Si hemos ganado es porque hemos hecho las cosas bien, estoy contento».

«Habíamos hablado y me satisface, la interpretación del partido y moverse rápido. En el primer tiempo merecíamos una ventaja más amplia, no es fácil jugar con este tipo de rivales. Cuando tienes el refuerzo de los resultados ganas en credibilidad y confianza y el equipo va a más», señalaba Arrasate. El preparador numantino también se refería a la novedad de Unai Medina en el once inicial y comentaba que «Unai ha jugado porque hemos creído en la incorporación de los laterales». El día del Huesca el área no nos dio para ganar y ahí hemos sido superiores, como en el 80 por ciento del resto del campo. Es cierto que Jairo lo está intentando y está desacertado, él trabajo que es lo que tiene que hacer, jugó en Miranda y ganamos y hoy también».

Bordalás

«Ha sido un partido que te quedas con mala sensación. Nos ha costado y no nos hemos adaptado, sobre todo en el primer tiempo, por la portería que hemos defendido. El gol nos ha condicionado y ha sido a balón parado, no en estrategia sino en segunda jugada, luego la jugada de Molina y la expulsión que ha condicionado. Lo ha intentado el equipo pero era lógico que ellos tuvieran más acciones en el control y ocasiones. En la segunda parte el segundo gol lo ha finiquitado». Con estas palabras analizaba José Bordalás la derrota ante el Numancia.

«No nos hemos adaptado ni cuando defendiendo ni atacando, al jugador le costaba mantenerse en pie y no hemos sabido combinar, no obstante hemos tenido una de Paul muy clara que ha dado en el cuerpo de un jugador, esto es así, sabíamos que sería complicado ante un rival difícil», reconocía.

Respecto a la oportunidad perdida tras la derrota del Girona del sábado señalaba que «cuando dejas de sumar es un paso atrás, esta categoría es igualada y si no puntúas es una oportunidad perdida. No estaba conforme con algunas decisiones que ha pitado el colegiado, sin más. Vamos a trabajar para estar arriba, sabemos que es difícil, el equipo tuvo un mal comienzo, no hay margen pero a seguir trabajando y pensar el siguiente compromiso».