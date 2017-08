Arrasate: «El equipo ha hecho un partido muy bueno»

Jagoba Arrasate, que inicia su tercera temporada al frente del banquillo del C.D. Numancia, era ayer una persona feliz por la consecución de los tres puntos, aunque en la sala de prensa de Los Pajaritos reconocía que hasta el pitido final no respiró tranquilo. El entrenador numantino aseguraba en su comparecencia ante los medios de comunicación que «lo más importante es el resultado pero hoy el resultado es consecuencia de lo que hemos hecho, contentos por la victoria y comenzar ganado» Cuando se le preguntó por la incertidumbre del marcador hasta el final con el solitario gol de Pere Milla comentaba que «nuestro sino es sufrir hasta el final del partido». Arrasate analizaba el choque en indicaba que «el primer tiempo hemos merecido algún gol, luego ellos se han volcado más y en la última ocasión hemos sufrido. El equipo en general ha hecho un partido muy bueno, defensivamente bien y hemos generado en ataque lo suficiente para hacer más goles». El míster se refería a la lesión de Carlos Gutiérrez y apuntaba que «no sé pero habrá que ver el ligamento, creo que lo vamos a perder para tiempo, esperemos que no sea nada grave pero….lo perderemos para tiempo, hay que esperar las pruebas pero el doctor dice que tiene tocado el ligamento».

Rubi

«Hemos perdido, por lo tanto nos vamos fastidiados. Ha habido de todo aunque el Numancia lo ha hecho bien y nos lo ha puesto difícil pero han sucedido jugadas decisivas que no han caído de nuestro lado». Con estas palabra Rubi comenzaba valorando el choque en Los Pajaritos. «Intentaremos levantar el ánimo rápido y pensar ya en el Lorca. En líneas generales no ha sido un partido bueno, nos ha costado generar ocasiones y un gol anulado que parece legal pero ellos en la primera parte han tenido un tramo bueno pero las tarjetas nos han minado, ocho amarillas me parecen muchas». El entrenador oscense continuaba hablando de la actuación arbitral. «He visto las imágenes y Carlos David salta con los brazos abiertos, es mala suerte, lo ve todo el mundo. No hemos hecho todo mal pero es cierto que Gallar ha hecho un buen partido, Cucho también hay jugadores que han cumplido pero el gol nos ha hecho daño y pese a quedarnos con diez hemos apretado al rival». El preparador catalán del conjunto altoaragones quiere pasar página para pensar en la siguiente jornada e intentar estrenar el casillero de puntos en la temporada. «Ha mejorar todo pero sabía que esto no sería un paseo, el Numancia tiene buenos jugadores y un centro del campo creativo».