Arrasate: «Contento con el partido del equipo»

"Es lo que toca. La situación se complica y estamos en 40 puntos, estamos fastidiados y a levantarse con una semana corta y oportunidad de sumar en el próximo. Yo estoy contento con el partido que hemos hecho, el equipo ha estado bien. En una pérdida tonta hemos hecho la falta y el partido cambia. Hemos tenido la de Pedraza pero el equipo ha estado bien ante un gran equipo que posiblemente estará en Primera». Así analizaba Arrasate la derrota ante el Girona.

«El gol es lo más difícil, ha peleado, ha trabajado y hemos concedido poco pero nos cuesta generar. Hay que valorar lo que tenemos en frente, al Girona le hacen pocas ocasiones. Es una obviedad que todas las bajas son de zonas de ataque pero hay que seguir y esto son rachas, igual la que ha parado Bono la siguiente entra», indicaba el míster numantino, quien añadía que «Mateu ha visto la quinta y tenía algo muscular, la semana que viene no estará». Sobre el debut de Binke señalaba que «he visto a Binke bien, un delantero de referencia que es lo que no teníamos». «No sé si recuperaremos a los lesionados. Ripa está cerca, supongo que Alberto Escassi también. Necesitamos a todos y sino como hoy tirar del filial. Hoy jugábamos ante un rival con tres centrales fortísimos, en estrategia es de los mejores y hemos intentado otro tipo de fútbol. Si hubiese entrado la de Pedraza hablaríamos de otras cosas, es verdad que el resultado ha sido malo».

Machín

«Para nosotros el primer objetivo era ir marcándonos los que fueran accesibles, lo primero la victoria pero ser sólidos y competitivos. Mantener la portería a cero y lo hemos logrado. Una primera mitad trabajado donde hemos sido superiores. Después del gol se han sucedido los sufrimientos propios de un equipo que llevaba tres semanas sin puntuar. Nunca había ganado el Girona y pese a la racha de ellos fácil no ha sido. Nos vamos contentos porque ganando en este tipo de campos se pueden lograr los grandes objetivos». Esta era la valoración del soriano Pablo Machín sobre el partido. «Hace poco estábamos a once puntos haciendo el cuento de la lechera…los objetivos ambiciosos no son fáciles de conseguir, debemos ir a competir a campos complicados y nuestros objetivos son a corto plazo. Si hablamos de colchones nos relajaremos y se lo ponemos fácil a los rivales. Últimamente éramos lo contrario a lo que decían los números. Un equipo difícil de batir pero llegaban tres veces y nos hacían tres goles, por eso quizá teníamos más inseguridad. No hemos sufrido en exceso». «Debemos felicitar a Bono por la buena parada, al igual que Aitor. Volver a ser equipo que es sólido y peleando hasta el final por subir. Hoy y siempre es más importante ganar que jugar. A todos nos gusta hacer un juego combinativo y es lo que gusta en Montilivi pero el fútbol es espectáculo cuando se gana, así que lo primero es ganar».