Aquellos maravillosos años

Abrieron un camino que hoy siguen otros y por eso fueron, son un serán un referente provincial, regional, nacional e internacional. Abel Antón y Fermín Cacho o Fermín Cacho y Abel Antón marcaron un antes y un después en el atletismo español y por algunos de sus títulos, el oro olímpico del que se cumplen 25 años y el primer mundial de maratón del que se cumplen 20, serán reconocidos este jueves en la XLIV Gala del Deporte Soriano que organiza la Asociación de la Prensa Deportiva Soriana (ASPD) y que se celebra a partir de las 19.30 horas en el Palacio de la Audiencia.



Ambos deportistas fueron, con sus éxitos, precursores en la difusión de la provincia de Soria, una difusión que hoy continúan el C.D. Numancia entre otros deportistas que cada fin de semana saltan a las pistas, las canchas o el terreno de juego. «Sí, se puede decir que fuimos precursores. A cada sitio que voy y me encuentro con Fermín hacemos gala de la provincia de Soria. Me siento orgulloso de ser soriano y presumo de ello, es una de las grandes desconocidas», indica Abel Antón. Para Fermín Cacho otros deportistas y clubes también han dado a conocer la provincia en todo este tiempo, el campeón olímpico reconocer que ellos lo hicieron y añade que también el «voley, el Numancia, el balonmano femenino tuvieron su relevancia». «Ahora la gimnasia es otro deporte que está pegando fuerte. Es un orgullo y hay que colaborar aquello que se pueda», indica Fermín Cacho.



Los ex pupilos de Enrique Pascual Oliva acumulan decenas de premios y reconocimientos, galardones de lo que no se cansan «en absoluto». «Siempre es bueno y agradable que te recuerden tus éxitos», indica Abel Antón. El próximo 10 de agosto se cumplirán 20 años del primero de los dos títulos de campeón del Mundo que cosechó Abel Antón, un título que tuvo lugar en un marco ligado a la historia del maratón como fue el estadio Panathinaikó de Atenas. «Guardo un recuerdo especial de mi entrada al estadio. Ya era campeón de Europa y lo más especial fue ganar a Martín Fiz, que era el mejor del mundo», señala Abel Antón al recordar, a bote pronto, aquel primer título mundial de maratón. El campeón soriano tiene otros recuerdos de aquella jornada como el hecho de que, en un estadio con capacidad para 80.000 aficionados solo hubiera 20.000. «Hubo un problema, dieron un aviso de bomba y no dejaron entrar a los aficionados», recuerda un Abel Antón quien en el 99 firmaba su segundo mundial de maratón.



También Fermín Cacho guarda buenos recuerdos de aquel Barcelona 92 en el que un muchacho de Ágreda hacía felices a los aficionados españoles al atletismo con el oro olímpico en 1.500. Entre esos recuerdos están los de los aficionados presentes en la Ciudad Condal o en la propia capital soriana. «Me acuerdo mucho de toda esa gente que Soria que estuvo allí y de los que había de mi peña de Ágreda. También tengo un recuerdo grande de un recibimiento en la Plaza del Tubo, la gente nos recibió antes de ir a los Juegos y son recuerdos que llevo dentro», apunta.



Desde el campeón agredeño y hasta Marta Pérez Miguel, ningún soriano había vuelto a conseguir el título de España en la categoría reina de atletismo y de ahí que tenga palabras para ella: «Marta lleva haciendo dos o tres temporadas muy buenas. He leído en algún sitio que uno de sus grandes objetivos es estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Quiero animarla para que siga teniendo esa ilusión y esa capacidad de trabajo para lograrlo».