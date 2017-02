La mente humana es un misterio. Tiende a olvidar lo que se ha hecho hace tres días y, sin embargo, puede recordar a la perfección lo vivido hace un año, dos, tres... siempre y cuando eso que se ha vivido tenga relevancia. La memoria de muchos aficionados numantinos seguro que guardan buenos recuerdos de la temporada 96-97, aquella en la que la entidad rojilla subía a Segunda División de la mano del técnico gallego Antonio Gómez tras 50 años transitando por Segunda B y Tercera.



La Asociación Soriana de la Prensa Deportiva, con motivo de la LXIV Gala del Deporte Soriano que se celebra el jueves en La Audiencia, conmemorará ese 20 aniversario del ascenso con la entrega de un reconocimiento al propio Antonio Gómez quien se trasladará desde Vigo para estar en la cita. «Me llevé una gran sorpresa cuando me llamaron para informarme del galardón. Después de tanto tiempo es algo que uno no se espera. También supone una alegría para mí», apunta el técnico gallego. Antonio Gómez dirigió aquel C.D. Numancia que logró el ascenso a Segunda, un grupo que en el que hubo «una gran comunión», desde su llegada en enero y de ahí que él se considere «un representante más de aquel grupo». «Quiero recalcar que aunque yo reciba el galardón, lo siento como representante de todos, de jugadores, de técnicos que éramos pocos, masajistas, directivos o afición», aclara el preparador gallego.



Antonio Gómez reconoce que no imaginó que aquel Numancia que él dejó haya llegado a ser el Numancia que el hoy: «No lo hubiera imaginado. Aquel fue un paso un grande e importante. Tuvo la oportunidad de estar ocho meses a la temporada siguiente y se notaba que había un peldaño muy grande entre la Segunda B, donde sí que era un equipo que en los últimos años había estado en la zona alta, y la Segunda A, donde en aquel momento no se estaba preparado». «Poco a poco el club se ha ido consolidando en todos los aspectos, ha estado y podido disfrutar de Primera y es un club consolidado en Segunda», añade el técnico quien mantiene contactos con amigos que tiene en Fuentetoba pero no ha tenido la oportunidad de ver el nuevo estadio de Los Pajaritos o la Ciudad Deportiva, símbolos de la evolución del club en los últimos 20 años.



Antonio Gómez no esconde que guarda recuerdos «muy agradables», de aquella temporada del ascenso a Segunda División en la que era la primera vez que salía a entrenar fuera de Galicia. «Recuerdo que llegué en diciembre y de los tres primeros partidos perdimos dos fuera y ganamos uno en casa. Luego la temporada fue rodada, para enmarcar. Desde enero hasta junio no perdimos ningún partido y eso nos llevó al ascenso», significa.



Especial relevancia tuvo aquel encuentro de la fase de ascenso disputada en el Colombino ante el Recreativo de Huelva, un partido que el presidente de la entidad numantina, Francisco Rubio, ha considerado como el «más importante de la historia» reciente de la entidad. Compromiso que dio pie al libro de Jesús Gómez Tierno ‘El encuentro del fútbol más importante en la historia del Club Deportivo Numancia’. Para Antonio Gómez aquel partido fue «la tormenta perfecta», porque se dieron una serie de condicionantes que desembocaron en el ascenso final. «Era el partido de un equipo que había estado arriba, había bajado y volvía a subir», expresa Antonio Gómez. El técnico reconoce que todo estaba preparado para que el Recre ascendiera en aquel partido que acabó finalmente empate a tres. «Fuimos muy valientes y siempre por delante en el marcador. Yo me pongo una pequeña medalla en el tercer gol (el 2-3 en el encuentro). A la salida de un córner marcamos y el línea se fue al centro pero el colegiado no. Chillé a los jugadores para que avisaran al árbitro y marcar el gol. El colegiado me expulsó pero el gol valió», indica.



Para AntonioGómez hubo otro condicionante aquel día del ascenso en Los Pajaritos. «Fue histórico que coincidiera con las fiestas de San Juan, Los Pajaritos estaba lleno, recuerdo las gradas supletorias y las 10.000 personas que había además de los que no pudieron entrar», expresa el preparador gallego quien, tras su salida de tierras sorianas, dirigió a equipos como Real Valladolid B, Cartagena, C.D. Benidorm, C.D. Ourense, Cultural Leonesa entre otros o más recientemente, al Mérida Asociación Deportiva.



El jueves estará en Soria, donde siempre será recordado por la afición del Numancia.