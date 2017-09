El año de Dani Calvo

El hecho de que el fútbol es caprichoso y que está rodeado de ciertos golpes de fortuna no escapa a nadie. Aunque el trabajo y la calidad de cada uno también son elementos vitales para el éxito o el fracaso. Esta situación se adapta a la perfección a la trayectoria de Dani Calvo en el C.D. Numancia. El central ha pasado de estar en la rampa de salida en el mercado de invierno a ser uno de los fijos para Jagoba Arrasate. Dani Calvo lo ha jugado todo desde que el míster confió en él en aquel partido ante el Mallorca. 2017 está siendo el año del oscense.

«El fútbol es así. Hay que tener paciencia y saber aprovechar la oportunidad cuando te llega». Así se pronunciaba Dani Calvo en la jornada de ayer en relación a su situación en las filas rojillas. El defensa no dio señales de vida en las primeras dieciocho jornadas de Liga para estrenarse en la fecha decimonovena ante el Mallorca y jugar como titular. Desde entonces no ha dejado de vestir la zamarra numantina ni un solo minuto ni en Liga ni en Copa del Rey.

Dani Calvo ha jugado todos los minutos de los últimos 31 partidos del Numancia para disputar un total de 2.820 minutos, con la media hora extra de prórroga del pasado martes ante el Sporitng de Gijón.

Ha sido un giro copernicano para un futbolista que la temporada pasada había pasado de puntillas -una lesión tampoco ayudó- en el primer tramo de la competición. Los datos son elocuentes ya que hasta la jornada decimoquinta no entraba en su primera convocatoria. Era citado dos veces, pero la derrota en Lugo y la mala actuación de los centrales sorianos cambio su suerte. «En el fútbol es importante coger el tren cuando pasa. También tiene mucho que ver los golpes de suerte porque cuando entré yo en el once el equipo ganaba al Mallorca y llegaron buenos resultados», comentaba el altoaragonés.

La participación de Dani Calvo con el Numancia jugó un papel esencial ya que marcaba tres goles que daban puntos al equipo soriano. El central anotaba ante el Alcorcón (2-3), ante el Tenerife (1-1) y ante el Ucam Murcia (1-0). Siete puntos que fueron muy importantes para la salvación. En la actual campaña todavía no se ha estrenado como goleador y no vería con malos ojos que su primer gol de este curso llegase el domingo en Cádiz y que se tradujese en algún punto para el casillero numantino.

El de Huesca se ha hecho con un puesto en el once pero no se siente titular indiscutible y sabe que la relajación es mala compañera de viaje. «Mi padre, que sabe bastante de este, me recuerda cada día que no hay que relajarse nunca porque hay otro compañero que está esperando para jugar», señalaba.

Dani es un chaval de 23 años que tiene los pies en el suelo y la cabeza bien amueblada para no peder el tren que le ha dado el fútbol. «Cada partido es un examen y una final», recalcaba.

El defensor está siendo uno de los pilares en el buen inicio de temporada de un Numancia que es líder de Segunda División y que está clasificado para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Dani Calvo se refería a este primer mes de competición e indicaba que «mejor inicio casi imposible. Para un equipo como nosotros es fundamental comenzar la Liga con buenos resultados ya que nos da mucha confianza de cara al futuro».

Una de las claves de este buen arranque está en haber apuntalado el engranaje defensivo de un Numancia que en campañas anteriores encajaba demasiados goles tanto en casa como fuera.

Los de Arrasate no ha recibido este curso tantos en Los Pajaritos y fuera el balance es de tres goles encajados, dos ante el Rayo Vallecano y uno ante el Reus. «Defensivamente hemos comenzado muy bien. En relación al año pasado puedo decir que defensivamente todo el equipo está más cómodo», aseguraba.

Dani ha tenido tres parejas de baile en el centro de la zaga. Con Carlos Gutiérrez, con Escassi y con Elgezabal. «Con los tres me entiendo a la perfección», comentaba. El oscense sonríe en un año 2017 que está siendo redondo para él. Eso sí, sabe lo que es sufrir al estar relegado al banquillo o a la grada y no va a bajar la guardia.

Dani Calvo quiere seguir siendo un hombre importante en los planes de Jagoba Arrasate. Hasta la fecha lo juega todo en un inicio de curso rendondo para él y para el equipo. ¡Qué siga la racha!